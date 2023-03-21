Новинка должна дебютировать уже через несколько недель.

На фоне неумолимо приближающегося дебюта игрового графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 4070 инсайдеры продолжают радовать широкую компьютерную общественность новыми данными, приоткрывающими завесу тайны над техническими характеристиками предстоящей новинки: как сообщает ресурс Wccftech, «сетевой детектив» под ником HXL, порывшись на форуме Chiphell, смог обнаружить изображение с упаковкой RTX 4070 производства Inno3D.

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Как можно заметить, модель GeForce RTX 4070 от Innno3D в двухслотовом исполнении основана на печатной плате сравнительно скромных размеров и наделена системой охлаждения, снабжённой парой вентиляторов и радиатором с пятью никелированными тепловыми трубками, соединёнными с медным основанием.

За организацию дополнительного питания новинки отвечает всего один восьмиконтактный разъём, что как минимум наполовину подтверждает недавние слухи, сулящие выход моделей как со «стандартным» 8-пиновым коннектором, так и с 16-контактным разъёмом 12VHPWR, а также подразумевает уровень TDP видеокарты в пределах 200 Вт.

Источник изображений: Wccftech, Twitter, HXL, Chiphell

Согласно имеющимся данным, игровая видеокарта GeForce RTX 4070 будет основана на графическом процессоре AD104-25X, наделённом 5888 ядрами CUDA и способном функционировать на частотах 1920/2475 МГц в базовом/boost-режиме, а также 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц при 192-битной шине.

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Ожидается, что новинка появится на полках магазинов уже 13 апреля, в то время как первые обзоры, иллюстрирующие возможности видеокарты, должны быть опубликованы днём ранее.