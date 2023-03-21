На фоне неумолимо приближающегося дебюта игрового графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 4070 инсайдеры продолжают радовать широкую компьютерную общественность новыми данными, приоткрывающими завесу тайны над техническими характеристиками предстоящей новинки: как сообщает ресурс Wccftech, «сетевой детектив» под ником HXL, порывшись на форуме Chiphell, смог обнаружить изображение с упаковкой RTX 4070 производства Inno3D.
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Как можно заметить, модель GeForce RTX 4070 от Innno3D в двухслотовом исполнении основана на печатной плате сравнительно скромных размеров и наделена системой охлаждения, снабжённой парой вентиляторов и радиатором с пятью никелированными тепловыми трубками, соединёнными с медным основанием.
За организацию дополнительного питания новинки отвечает всего один восьмиконтактный разъём, что как минимум наполовину подтверждает недавние слухи, сулящие выход моделей как со «стандартным» 8-пиновым коннектором, так и с 16-контактным разъёмом 12VHPWR, а также подразумевает уровень TDP видеокарты в пределах 200 Вт.
Источник изображений: Wccftech, Twitter, HXL, Chiphell
Согласно имеющимся данным, игровая видеокарта GeForce RTX 4070 будет основана на графическом процессоре AD104-25X, наделённом 5888 ядрами CUDA и способном функционировать на частотах 1920/2475 МГц в базовом/boost-режиме, а также 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц при 192-битной шине.
Ожидается, что новинка появится на полках магазинов уже 13 апреля, в то время как первые обзоры, иллюстрирующие возможности видеокарты, должны быть опубликованы днём ранее.