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Несколько дней назад стартовал первый этап открытого бета-тестирования долгожданного тайтла Diablo IV, вызвавшего большой интерес со стороны компьютерной общественности: специалисты ресурса Quasarzone тоже не остались в стороне, опубликовав результаты тестов более шести десятков графических адаптеров в данном игровом приложении.

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В тестовой системе был задействован не так давно дебютировавший настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X3D, материнская плата ASRock X670E Taichi и пара модулей оперативной памяти DDR5-6000 G.Skill Trident Z5 RGB (30-38-38-96) общим объёмом 32 Гбайт, а также были активированы технологии AMD SAM и ReBAR.

Тестирование проводилось в трёх разрешениях с использованием высоких настроек качества графики, что, как отмечают специалисты ресурса, требует не менее 24 Гбайт оперативной памяти — вполне возможно, что в финальной версии данное ограничение будет снято, однако гарантий, естественно, нет. При этом игра поддерживает как NVIDIA DLSS, так и AMD FSR, которые, впрочем, в процессе тестирования не использовались.

Изучив результаты тестов, можно отметить, что Diablo IV довольно непритязательна к графической подсистеме: так, обеспечить комфортное значение средней кадровой частоты в 60 к/c в разрешении 1920x1080 в состоянии даже NVIDIA GeForce GTX 1660 или Radeon RX 590 (с небольшой натяжкой), при разрешении 2560x1440 «входным билетом» станут видеоадаптеры Radeon RX 6600 и GeForce GTX 1070 Ti, а для 4K потребуется уже GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800.

Кроме того, следует сказать, что в разрезе средней кадровой частоты видеокарты NVIDIA чувствуют себя более уверенно на фоне представительниц от AMD, а вот в гонке по минимальному fps (1% Low) с ростом разрешения чаша весов уже склоняется в пользу видеокарт «красной команды».

Источник изображений: Quasarzone

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В целом, даже владельцы моделей видеокарт среднего ценового сегмента и видеоадаптеров прошлых поколений смогут насладиться игровым процессом Diablo IV в Full HD при комфортных значениях fps даже без задействования технологий AMD FSR или NVIDIA DLSS.

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#diablo iv
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Dmitry Mitry
20:49
Это же близзард. Графика 15 летней давности, идет на калькуляторе.
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