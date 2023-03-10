Существующая стратегия компании не предполагает производства подобных продуктов.

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Представители AMD продолжают приоткрывать завесу тайны над теми или иными нюансами разработки своих текущих или будущих продуктов: на сей раз исполнительный вице-президент компании Рик Бергман (Rick Bergman) и старший вице-президент Дэвид Ванг (David Wang) в своём разговоре с журналистами сайта ITMedia поделились существующей стратегией AMD и планами «красной команды» на будущее, о чём информирует общественность ресурс Wccftech.

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Источник изображения: AMD

Как оказалось, специалисты AMD были готовы явить миру высокопроизводительную игровую видеокарту, основанную на архитектуре RDNA 3 и конкурирующую с флагманской моделью NVIDIA в лице GeForce RTX 4090, однако в конечном итоге было принято решение этого не делать: согласно подсчётам «красной команды», такой видеоадаптер хоть и обладал бы впечатляющим уровнем быстродействия, однако его высокая стоимость и «прожорливость» явно не устраивали бы среднестатистического геймера.

Как отмечают представители AMD, производительная игровая видеокарта должна не только обеспечивать высокие значения кадровой частоты, но и вписываться в существующие технические рамки ПК обычного пользователя, в том числе в разрезе уровня энергопотребления и возможностей охлаждения.

Верхним же пределом для топовых моделей видеоадаптеров, по мнению AMD, по-прежнему является ценник в $1000 – именно во столько была оценена флагманская модель «красной команды» в лице Radeon RX 7900 XTX.

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Что касается планов компании на будущее, то, по словам представителей AMD, специалисты «красной команды» будут уделять больше внимания реализации технологии трассировки лучей при сохранении ощутимого прироста производительности для предстоящих графических продуктов компании. Кроме того, хотя в текущих реалиях производство многочиповых кристаллов GPU считается нецелесообразным, в будущем ситуация может в корне измениться.