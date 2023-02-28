В паре игровых приложений новинка даже чуть обгоняет Ryzen 9 7950X3D.

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Пока компьютерные издания вовсю изучали возможности флагманского игрового процессора Ryzen 9 7950X3D, предтоповая модель в лице Ryzen 9 7900X3D оставалась «в тени» — по неизвестным причинам «красная команда» не посчитала нужным снабдить обозревателей данным CPU, в результате чего обзоров, посвящённых сему процессору, от крупных ресурсов было не найти. Спасти ситуацию вызвались специалисты YouTube-канала Prodigeek, самостоятельно раздобывшие Ryzen 9 7900X3D и сделавшие предварительный обзор новинки.

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В паре с Ryzen 9 7900X3D, получившим в своё распоряжение 12 ядер/24 потока с частотной формулой 4.4/5.6 ГГц в базовом/максимальном режимах, а также 140 Мбайт кэш-памяти, «трудилась» материнская плата ROG Crosshair X670E Hero производства ASUS, модули оперативной памяти DDR5-6000 (38-38-38-96) и графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 4090.

Стоит напомнить, что представители серии Ryzen 7000X3D снабжены дополнительным объёмом кэш-памяти благодаря использованию технологии 3D V-Cache, однако есть некоторые особенности, заслуживающие внимания: 12- и 16-ядерные модели CPU состоят из двух CCD-чиплетов, лишь один из которых имеет доступ к памяти 3D V-Cache. Кроме того, если Ryzen 9 7950X3D базируется на двух 8-ядерных CCD-модулях, то для 12-ядерного 24-поточного Ryzen 9 7900X3D количество ядер ограничено шестью на каждый чиплет, что в теории могло повлиять и на уровень игровой производительности для предтоповой модели.

Изучив результаты тестов в ряде популярных тайтлов, можно отметить, что опасения были напрасными, ведь в ряде игровых приложений в разрешении 1080p Ryzen 9 7900X3D выглядит весьма неплохо на фоне своих оппонентов: так, в Assassin's Creed Valhalla и F1 2022 новинка выступает наравне с Ryzen 9 7950X3D, обгоняя Core i9-13900K на 11.0 и 12.9 %, а в Hogwarts Legacy и Horizon Zero Dawn предтоповая модель серии Ryzen 7000X3D обходит флагманский процессор Intel на 3.2 и 13.9 %.

Впрочем, в некоторых тайтлах новинка всё же уступает своему сопернику из стана Intel, хотя это касается и старшей модели AMD: в A Plague Tale: Requiem отставание Ryzen 9 7900X3D от Core i9-13900K составляет 7.4 %, в Hitman 3 достигает 4.7 %, а в Returnal и The Riftbreaker — 8.7 и 6.9 %.

Что касается прикладных задач и бенмарков, то результаты Ryzen 9 7900X3D вполне ожидаемы: так, в POV-Ray новинка выступает наравне с Ryzen 9 7900X, в Cinebench и Blender уступает своему «соплеменнику» 6.3 и 4.0 %, а в задачах компрессии/декомпрессии файлов посредством 7-Zip оказывается позади на 1.2/2.7 %.

Источник изображений: YouTube, Prodigeek

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Таким образом, Ryzen 9 7900X3D является достаточно неплохим выбором для геймера, в ряде игр превосходя Core i9-13900K и имея практически равный с моделью от Intel ценник, стартующий с отметки в $599. Впрочем, стоит учитывать, что общая стоимость системы на базе Socket AM5 может оказаться выше по сравнению с ценой платформы от Intel.