Сравнительно недавний запуск игровых графических адаптеров NVIDIA GeForce RTX 40 и AMD Radeon RX 7000, похоже, ознаменовал уход в небытие приятных взору и кошельку цен на видеокарты, а рост стоимости топовых моделей «зелёной команды» поколения Ada Lovelace в сравнении с их предшественницами стал виден «невооружённым глазом». Свежее исследование, основанное на данных продаж крупного немецкого ритейлера Mindfactory, ещё больше «подливает масла в огонь».
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Изменение ценников GeForce GTX/RTX xx80 от поколения к поколению
Источник изображения: Twitter, VideoCardz
Как сообщает ресурс TechPowerUp, согласно проанализированным данным, средняя стоимость игровой видеокарты всего за 3 года увеличилась вдвое: так, если в 2020 году средние ценники видеоадаптеров NVIDIA и AMD составляли 427 и 295 евро, то к 2023 году они достигли значений в 825 и 600 евро соответственно.
Источник изображения: Pixabay
Источник отмечает, что объяснить подобную тенденцию с точки зрения происходящих в мире процессов не получается: показатели инфляции не могли достичь подобных значений всего за три года, а рост стоимости чипов в таких масштабах противоречит худо-бедно работающему закону Мура. Впрочем, NVIDIA считает, что данный закон уже отжил своё: для обеспечения должного прироста производительности от поколения к поколению придерживаться его основ уже не стоит.
Остаётся надеяться, что производители видеоадаптеров всё же прислушаются к гневным возгласам геймеров, и в ближайшие несколько лет цены видеокарт останутся на прежнем уровне.