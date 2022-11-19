Компания подтвердила свои предыдущие заявления.

Как известно, на фоне санкционной политики чуть более месяца назад NVIDIA сообщила о полном разрыве отношений с Россией: если в марте текущего года компания говорила о приостановке своей деятельности в стране, то в начале октября заявила о закрытии своего офиса в РФ и увольнении всех сотрудников, не пожелавших совершить переезд в другое государство.

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Источник изображения: NVIDIA

Как сообщает ресурс Mydrivers, факт ухода NVIDIA из России был подтвержден и в финансовом отчёте компании за третий квартал 2023 финансового года: сообщается, что за упоминаемый период компания полностью завершила все свои деловые операции в РФ. Впрочем, потери от такого решения, похоже, не слишком велики: утверждается, что на клиентов из России приходилось лишь 2 % от общей выручки «зелёной команды», в то время как игровые видеоадаптеры принесли 4 % в «копилку» компании.

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Таким образом, в настоящий момент официальные поставки ускорителей для центров обработки данных и игровых видеокарт производства NVIDIA в РФ стоят «на паузе», однако, как можно убедиться, зайдя на сайт какого-либо крупного (и не очень) российского ритейлера, видеоадаптеры «зелёной команды» из прайс-листов никуда не исчезли, а новые модели, в том числе серии GeForce RTX 40, продолжают пополнять ассортимент магазинов, что можно объяснить «обходными» каналами поступления видеокарт в страну.