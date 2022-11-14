Ряд новинок получит прибавку к частоте и количеству ядер по сравнению с предшественниками.

Хотя точной информации касательно запуска мобильных процессоров Intel Core 13-го поколения со стороны представителей «синей команды» пока не поступало, разного рода инсайдеры продолжают приоткрывать завесу тайны над техническими характеристиками предстоящих новинок: как сообщает ресурс VideoCardz, информатор, известный под ником OneRaichu, обнародовал спецификации ряда моделей мобильных процессоров Intel серии HX, принадлежащих к семейству Raptor Lake.

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Источник изображения: VideoCardz

Согласно информации инсайдера, топовый процессор Core i9-13900HX станет первым мобильным процессором Intel, наделённым 24 ядрами — новинка получит 16 энергоэффективных ядер (на 8 больше по сравнению с Core i9-12950HX), а также 8 производительных с максимальной частотой в 5.4 ГГц.

Источник изображения: Twitter, OneRaichu

Предтоповая модель CPU в лице Core i7-13700HX сможет похвастаться наличием 8 производительных и аналогичного количества энергоэффективных ядер, а также будет разгоняться до максимальной частоты в 5.0 ГГц в турборежиме.

Мобильные процессоры Core i7-13650HX и Core i5-13500HX, по данным информатора, получат по 6 P- и 8 E-ядер, а их максимальная частота составит 4.9 и 4.7 ГГц соответственно, в то время как младшая из представленных моделей, Core i5-13450HX, обзаведётся 6 «большими»/4 «малыми» ядрами и будет характеризоваться частотой в 4.6 ГГц в boost-режиме.

Кроме того, инсайдер сообщил, что новая серия мобильных процессоров Intel обзаведётся поддержкой модулей оперативной памяти DDR5-5600 и DDR4-3200, а вот о параметрах энергопотребления, к сожалению, не обмолвился, однако можно предположить, что они будут идентичны значениям предшественников — 55 и 157 Вт в номинальном и максимальном режимах соответственно.

Источник изображения: VideoCardz

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Ожидается, что первые мобильные процессоры Intel Core 13-го поколения дебютируют уже в конце текущего года, однако о конкретных моделях пока что ничего не известно.