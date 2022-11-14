В преддверии падения запрета на публикацию обзоров, иллюстрирующих возможности и уровень производительности предтоповой игровой видеокарты NVIDIA в лице GeForce RTX 4080 некоторые энтузиасты, не ограниченные соглашениями о неразглашении информации до оговоренных дат, продолжают публиковать результаты тестов предстоящей новинки: так, специалист Bilibili-канала Big Hardware Player обнародовал достижения RTX 4080 в ряде игр и бенчмарков, о чём сообщает ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: NVIDIA
Для своих изысканий специалист использовал неизвестную модель GeForce RTX 4080, похоже, снабжённую двумя версиями BIOS, позволяющими переключаться между режимами энергопотребления в 320 Вт и 450 Вт, в паре с настольным процессором Intel Core i9-13900K и модулями оперативной памяти DDR5-6200. В соперницы же новинке были назначены топовая модель ZOTAC GeForce RTX 3090 Ti PGF и GeForce RTX 4090 от неназванного производителя, которые тестировались в дуэте с аналогичным CPU, но с «планками» ОЗУ DDR5-6800.
Согласно итоговым результатам тестов в целом ряде популярных игровых приложений, в том числе Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 5, Borderlands 3 и A Total War Saga: TROY, в разрешении 4K, игровая видеокарта GeForce RTX 4080 в среднем превосходит топовую модель прошлого поколения в лице GeForce RTX 3090 Ti на 19 %, отставая от своей старшей «соплеменницы», RTX 4090, на 23 %.
В бенчмарках от 3DMark итоговая картина весьма схожа: превосходство GeForce RTX 4080 над RTX 3090 Ti составляет в среднем 25 %, а отставание от RTX 4090 – около 21 %.
Не менее интересным выглядит график, иллюстрирующий зависимость уровня производительности предстоящей новинки от значения энергопотребления, исходя из которого наиболее выгодным вариантом для GeForce RTX 4080 в разрезе энергоэффективности является ограничение по мощности на уровне в 280 Вт, в то время как энтузиастам, привыкшим достигать максимальных показателей, придётся повышать «аппетиты» видеоадаптера до 450 Вт, хотя выигрыш окажется не слишком велик.
Источник изображений: VideoCardz, Bilibili, Big Hardware Player
Стоит отметить, что представленные данные могут не слишком верно отражать реальное положение дел, поэтому для более точной оценки уровня производительности GeForce RTX 4080 необходимо дождаться результатов тестов от ряда проверенных изданий и специалистов.