Впрочем, пока только за упаковку.

Как известно, пару дней назад NVIDIA отменила своё достаточно спорное решение по выпуску сразу двух модификаций GeForce RTX 4080, отличающихся не только объёмом видеопамяти, но и рядом других технических характеристик, что в конечном итоге было причиной ощутимой разницы в уровне быстродействия между двумя вариантами, однако, судя по всему, позабыла предупредить об этом партнёров, некоторые из которых уже успели подготовиться к дебюту GeForce RTX 4080 12 Гбайт, потратив силы и средства: впрочем, как сообщает сайт VideoCardz, «зелёная команда» готова возместить часть убытков, о чём было поведано ресурсу Gamers Nexus парой партнёров компании.

реклама

Источник изображения: VideoCardz

Сообщается, что NVIDIA как минимум возместит стоимость упаковок GeForce RTX 4080 12 Гбайт, которые ряд партнёров компании уже успели произвести — теперь эти коробки необходимо будет уничтожить ввиду невозможности их использования для конечного продукта.

Впрочем, вопрос о возмещении расходов, связанных с оплатой труда сотрудников ряда производителей, работавших над новыми моделями, которые так и не увидят свет, пока остаётся открытым. Кроме того, партнёрам NVIDIA придётся потратить время и средства на переупаковку видеокарт и переклейку стикеров, а также, возможно, на перепрошивку BIOS.

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3060 ASUS почти за 30 тр 3080 Gigabyte Gaming за копейки в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источник отмечает, что данная ситуация является не первой в истории NVIDIA: не так давно компания отказалась от планов по выпуску GeForce RTX 3080 Ti с 20 Гбайт памяти, ограничившись лишь RTX 3080 Ti 12 Гбайт, однако неофициальное появление в продаже 20-гигабайтных моделей намекает на то, что некоторые компании всё же успели произвести некоторое количество так и не представленных видеокарт. При этом в случае с GeForce RTX 4080 12 Гбайт дела для производителей обстоят значительно лучше: судя по всему, NVIDIA лишь изменит название модели, в то время как спецификации останутся прежними.