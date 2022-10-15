Похоже, NVIDIA не успела предупредить своих партнёров.

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Пока компьютерное сообщество горячо спорило о целесообразности выпуска двух модификаций графических адаптеров GeForce RTX 4080 под одним названием, различающихся не только объёмом памяти, но и уровнем производительности, вчера как гром среди ясного неба прозвучало заявление NVIDIA об отмене запуска GeForce RTX 4080 12 Гбайт, поразившее не только рядовых пользователей, но и, похоже, ставшее неожиданностью для ряда партнёров компании.

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Как сообщает ресурс VideoCardz, производитель MSI ранее разместил на своём официальном сайте сразу несколько моделей GeForce RTX 4080 12 Гбайт, и на момент написания материала они до сих пор присутствуют.

Источник изображения: MSI

Компания PNY пошла ещё дальше, опубликовав внешний вид упаковки и непосредственно самой GeForce RTX 4080 12 Гбайт, а также поделившись техническими характеристиками так и не дебютировавшей новинки.

Ряду же других производителей работы досталось не так уж и много: следы GeForce RTX 4080 12 Гбайт можно найти разве что в официальных пресс-релизах и некоторых материалах, которые теперь стали историей.

Источник изображений: VideoCardz

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Источник отмечает, что NVIDIA уже удалила практически все упоминания GeForce RTX 4080 12 Гбайт из своих пресс-релизов, документации и графиков, иллюстрирующих уровень производительности видеокарт, в то время как некоторые партнёры компании оказались не такими расторопными, на что могла повлиять неожиданность заявления «зелёной команды».