Вполне возможно, что скоро мир увидит модель с аналогичными характеристиками, но под другим именованием.

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Похоже, NVIDIA услышала глас компьютерного сообщества, скептически отнёсшегося к выпуску двух модификаций GeForce RTX 4080: как сообщает ресурс VideoCardz, компания решила отменить выпуск младшей вариации данной игровой видеокарты.

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Источник изображения: NVIDIA

Стоит напомнить, что ранее NVIDIA анонсировала выход GeForce RTX 4080 сразу в двух вариациях: «сердцем» старшей модификации стал графический процессор AD103, наделённый 9728 CUDA-ядрами, в то время как младшая получила бы GPU AD104 с ощутимо меньшим количеством ядер CUDA – 7680.

Впрочем, отличия на этом не заканчиваются: объём видеобуфера для старшего варианта GeForce RTX 4080 равен 16 Гбайт при ширине шины в 256 бит, в то время как младшему осталось бы довольствоваться 12 Гбайт памяти при шине в 192 бит.

Естественно, подобное положение дел вызвало недовольство у ряда геймеров, посчитавших, что негоже выпускать такие разные варианты под одним именованием, тем более, что это может ввести в заблуждение неопытных пользователей, учитывая, что, согласно результатам внутренних тестов NVIDIA, в ряде игровых приложений видеокарта GeForce RTX 4080 16 Гбайт быстрее 12-гигабайтной модели на 24-30 %.

Как информирует источник, ссылаясь на официальный сайт NVIDIA, компания решила отменить выпуск GeForce RTX 4080 12 Гбайт, посчитав, что название для новинки выбрано неверным образом и сбивает с толку потенциальных покупателей.

Стоит предположить, что в обозримом будущем NVIDIA выпустит модель с аналогичными характеристиками, но с названием GeForce RTX 4070 или GeForce RTX 4070 Ti, а также с тем же ценником в $899.

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Что касается модели GeForce RTX 4080 16 Гбайт, то её появление в продаже состоится через месяц, а именно 16 ноября.