Пока компьютерное сообщество с интересом изучает результаты тестов топового графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 4090, некоторые энтузиасты резонно интересуются, какая версия интерфейса PCIe должна использоваться для раскрытия потенциала GeForce RTX 4090: специалисты ресурса TechPowerUp решили ответить на животрепещущий вопрос, протестировав новинку с задействованием PCIe разных версий.
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Источник изображения: NVIDIA
Стоит напомнить, что, хотя настольные процессоры Intel Core 12-го и 13-го поколений, а также AMD серии Ryzen 7000 наделены поддержкой PCIe версии 5.0, новейшие модели видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40, в том числе RTX 4090, обзавелись лишь интерфейсом PCIe 4.0.
Впрочем, далеко не все являются счастливыми обладателями новых CPU, а некоторые энтузиасты предпочитают и вовсе использовать внешние док-станции для видеоадаптеров, что также является ограничивающим фактором. Кроме того, в ряде случаев некоторые линии PCIe 5.0 могут использоваться другими устройствами, что в разрезе пропускной способности заставляет видеокарту работать на уровне PCIe предыдущих версий.
При этом тестовая система включала в себя искомую видеокарту, настольный процессор AMD Ryzen 7 5800X, материнскую плату EVGA X570 Dark и модули оперативной памяти Thermaltake TOUGHRAM DDR4, функционирующие на эффективной частоте в 4000 МГц. Кроме того, была активирована функция Resizable BAR.
Исходя из итоговых графиков, основанных на результатах тестов GeForce RTX 4090 в более чем двадцати игровых приложениях, разрыв при использовании интерфейса PCIe версий 3.0 и 4.0 минимален и составляет 2-3 %, в зависимости от разрешения, при задействовании PCIe 2.0 вместо PCIe 4.0 уровень производительности видеокарты падает уже на 6-8 %, в то время как PCIe 1.1 снижает быстродействие на ощутимые 18-20 %.
Единственным исключением стал тайтл Metro Exodus, который болезненно отреагировал даже на использование PCIe 3.0 вместо PCIe 4.0, что стало причиной ощутимого снижения fps, особенно в 4K (на 14.6 %), не говоря уже про предыдущие версии.
Источник изображений: TechPowerUp
В целом, пропускной способности современных версий интерфейсов PCIe вполне хватает для удовлетворения потребностей GeForce RTX 4090, поэтому владельцам большинства систем не стоит переживать, в то время как обладателям платформ с интерфейсом PCIe 1.1, а также устаревших док-станций с сопоставимой пропускной способностью следует задуматься об апгрейде.