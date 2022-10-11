Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
Первые обзоры топовой игровой видеокарты GeForce RTX 4090 — впечатляющая производительность в 4K
Уровень производительности новинки весьма впечатляет.
рекомендации
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
RTX 3070 - цена идет к 40 тр
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Хотя в рамках официального мероприятия, посвящённого в том числе анонсу топовой игровой видеокарты GeForce RTX 4090, представители NVIDIA поделились и некоторыми данными, иллюстрирующими уровень производительности новинки в ряде игровых приложений, для большинства геймеров информации оказалось маловато, поэтому для них несколько недель прошли в томительном ожидании первых всесторонних тестов видеоадаптера от ряда именитых (и не очень) специалистов, и сегодня этот момент настал: после падения запрета на публикацию материалов, посвящённых GeForce RTX 4090, исследователи ресурса TechPowerUp, не теряя ни мгновения, поделились с компьютерным сообществом результатами своих тестов.

реклама

Стоит напомнить, что игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 основана на 4-нм графическом процессоре AD102 на базе архитектуры Ada Lovelace с частотной формулой 2235/2520 МГц в номинальном/boost-режиме, получившем в своё распоряжение 16384 ядра CUDA, 512 тензорных и 128 RT-ядер, 512 блоков текстурирования и 176 блоков растеризации операций. Кроме того, новинка наделена 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, функционирующей на эффективной частоте в 21 ГГц, и шиной в 384 бит.

Помимо видеокарты GeForce RTX 4090 в исполнении Founders Edition для своих тестов исследователи использовали настольный процессор AMD Ryzen 7 5800X, системную плату EVGA X570 Dark, модули оперативной памяти Thermaltake TOUGHRAM DDR4-4000 (20-23-23-42 1T), а также активировали функцию Resizable BAR.

Изучив итоговые графики, иллюстрирующие возможности видеокарт в более чем двух десятках игровых приложений, можно отметить что GeForce RTX 4090 продемонстрировала впечатляющий отрыв от своих соперниц в разрешении 3840x2160: так, разрыв между топовой моделью текущего поколения и флагманом семейства Ampere, GeForce RTX 3090 Ti, составил целый 31 %, а разница между новинкой и её конкуренткой из стана AMD в лице Radeon RX 6950 XT оказалась ещё весомее — 39 %.

В разрешениях 2560x1440 и 1920x1080 преимущество GeForce RTX 4090 чуть менее захватывающе: в первом случае отрыв новинки от RTX 3090 Ti и RX 6950XT составил 21-23 %, а во втором — 12-13 %.

При задействовании технологии трассировки лучей GeForce RTX 4090 вновь демонстрирует своё гигантское преимущество в разрешении 3840x2160, в то время как при значениях в 2560x1440 и 1920x1080 разница между возможностями новой модели и её предшественницами весьма невелика, а в паре случаев новинка и вовсе проигрывает своим оппоненткам.

Активация технологии DLSS приносит ощутимое повышение кадровой частоты для GeForce RTX 4090: особенно хорошо это можно наблюдать на примере тайтла Control при разрешении 3840x2160, где прирост fps составил 72 %.

При этом уровень энергопотребления GeForce RTX 4090 в игровых приложениях в среднем составил 346 Вт, а при тестировании в Furmark достиг отметки в 468 Вт.

Температурные показатели новинки оказались достаточно низкими: так, в процессе тестирования в ряде игр максимальный нагрев составил 74°C при уровне шума в 35.1 дБА.

Источник изображений: TechPowerUp

При разгоне видеокарты специалистам удалось добиться среднего показателя в 3018 МГц по GPU, что позволило улучшить результат в Unigine Heaven на 4.5 %. Кроме того, имеется возможность повышать лимиты по мощности с 450 Вт до максимального значения в 600 Вт.

рекомендации
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
3050 ASUS уже 30 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
3060 ASUS почти за 30 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Таким образом, топовая игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 действительно поражает воображение уровнем производительности на фоне своих предшественниц как в «стандартных» играх, так и в тайтлах с задействованием технологии трассировки лучей, особенно при высоких разрешениях, однако стоимость, стартующая с отметки в $1600, может отпугнуть целый ряд геймеров.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #geforce rtx 4090
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Ядро GeForce RTX 4090 разогнано до 3,2 ГГц, обеспечивая в PUBG скорость 330 кадров в секунду
Российские геймеры выбирают видеокарты NVIDIA – 5 игровых моделей для экономных покупателей
Первые результаты игровых тестов RTX 4090 от Hardwaretimes
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

МС-21 - не думал не гадал как на отечественных двигателях летать стал
24
Движение по Крымскому мосту восстановлено, но уровень угроз терроризма в России значительно вырос
34
Ученые на клеточном уровне объяснили пользу правильного питания и физических упражнений
5
Флагманы NVIDIA стремительно дешевеют на Newegg и Amazon – GeForce RTX 3090 стоит всего 39 000р
9
В свежем чарте продаж Steam две лидерских позиции оказались заняты не играми
6
В США показали танк нового поколения AbramsX и БМП StrykerX
76
Продажи процессоров Ryzen 7000 пошли ко дну – пользователи переходят на Intel из-за высоких цен AMD
45
Геймеры из РФ выбирают World of Tanks – сколько денег стоит видеокарта для настоящего танкиста
11
Новая видеокарта RTX Titan получит полнофункциональный GPU AD102 и займет четыре слота в ПК
17
США могут заблокировать все сайты РФ – что не так с сертификацией в браузерах Chrome, Safari и Edge
1
Военные США получили первый модифицированный суперзащищённый танк Abrams из серии M1A2 SEP v.4
3
Когда Биткоин будет стоить $100 000 – фермеры скупают ASIC-майнеры, а аналитики ждут подорожания ВТС
1
Разработаны аккумуляторы, которые позволят электромобилю проезжать без подзарядки 630 км
4
10 октября ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины
278
GeForce RTX 4090 никогда не будет в дефиците: видеокарт хватит всем, даже майнерам
44
Цены семи доступных плат ASUS для Ryzen 7000 на базе чипсетов B650 и B650E обнародованы магазином
8
Телескоп Хаббл сделал изображение двух галактик, которые вот-вот столкнутся
3
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь на фоне выхода RTX 4090
4
Энтузиасты подсчитали, какие блоки питания потребуются для RTX 4090, RX 7950 XT, RX 7900 XT и других
1
В Сеть утекла запись геймплея бета-версии мобильной Need for Speed
1

Популярные статьи

Несвободная свобода, или как потерять всё используя Linux в качестве операционной системы
156
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
228
6 серьезных проблем процессоров Ryzen 7000 и новой платформы AMD AM5
41
О том, как я нанес изображение на крышку корпуса ПК
19
Мои впечатления от игры Dead Space 3. Часть1
3
Обзор SSD PNY CS900 480GB (SSD7CS900-480-PB)
7
Обзор Itel Vision 3 – недорогой смартфон с NFC и автоматической записью звонков
2

Сейчас обсуждают

Spellbreaker
17:40
Закусывать надо перед тем как коммент писать, краснозадый опущенец. Lovelace это реально прорывная архитектура у NVIDIA за последние лет 6 точно.
Dimensity 1080 от MediaTek поддерживает 200Mp камеры
deinstalation
17:40
"топовая" карта для 8к не тянет киберпук даже в 60 кадров в 4к.
Dimensity 1080 от MediaTek поддерживает 200Mp камеры
APretender
17:38
Его мозг больной свело... "без шуток всяких"
Опасения по поводу последствий санкций обвалили капитализацию компаний полупроводниковой отрасли на $240 млрд
rikki_tikki
17:38
Шикарно. ЕС россиюшку снаружи законопачивает, а РФ сама себя изнутри.
Опасения по поводу последствий санкций обвалили капитализацию компаний полупроводниковой отрасли на $240 млрд
Aztartez
17:38
Так в проц же встроен тред директор, который должен сам распределять нагрузку на разные ядра. Т.е. получается, что Интел добавили бесполезных ядер, под которые ещё и каждую программу надо оптимизирова...
Core i9-13900K отстает от Ryzen 9 7950X в тесте Blender
Ядрило
17:37
А ты в курсе что "Вежливый" в Польше. В борделе очком торгует. Говорят пользуется популярностью, после постоянного очкотренинга командиром ЦИПсо он специалистом стал и заглатывает по самые гланды, ка...
Опасения по поводу последствий санкций обвалили капитализацию компаний полупроводниковой отрасли на $240 млрд
Василий Сорокин
17:37
Уже как же, видосов полно когда ракета со старта летит вообще не куда надо. Первый свой дом который укропы показывали в начале спец операции как раз своие ПВО и подбили.
Опасения по поводу последствий санкций обвалили капитализацию компаний полупроводниковой отрасли на $240 млрд
APretender
17:37
Безусловно он твой герой... рашка только таких героев и достойна...
Опасения по поводу последствий санкций обвалили капитализацию компаний полупроводниковой отрасли на $240 млрд
Артём Николаев
17:37
Когда ждать обзор тут?
Dimensity 1080 от MediaTek поддерживает 200Mp камеры
Виталий Лялин
17:37
Ни какой танк в Мире не устоит против обыкновенного огня.
Военные США получили первый модифицированный суперзащищённый танк Abrams из серии M1A2 SEP v.4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем