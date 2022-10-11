Уровень производительности новинки весьма впечатляет.

Хотя в рамках официального мероприятия, посвящённого в том числе анонсу топовой игровой видеокарты GeForce RTX 4090, представители NVIDIA поделились и некоторыми данными, иллюстрирующими уровень производительности новинки в ряде игровых приложений, для большинства геймеров информации оказалось маловато, поэтому для них несколько недель прошли в томительном ожидании первых всесторонних тестов видеоадаптера от ряда именитых (и не очень) специалистов, и сегодня этот момент настал: после падения запрета на публикацию материалов, посвящённых GeForce RTX 4090, исследователи ресурса TechPowerUp, не теряя ни мгновения, поделились с компьютерным сообществом результатами своих тестов.

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Стоит напомнить, что игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 основана на 4-нм графическом процессоре AD102 на базе архитектуры Ada Lovelace с частотной формулой 2235/2520 МГц в номинальном/boost-режиме, получившем в своё распоряжение 16384 ядра CUDA, 512 тензорных и 128 RT-ядер, 512 блоков текстурирования и 176 блоков растеризации операций. Кроме того, новинка наделена 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, функционирующей на эффективной частоте в 21 ГГц, и шиной в 384 бит.

Помимо видеокарты GeForce RTX 4090 в исполнении Founders Edition для своих тестов исследователи использовали настольный процессор AMD Ryzen 7 5800X, системную плату EVGA X570 Dark, модули оперативной памяти Thermaltake TOUGHRAM DDR4-4000 (20-23-23-42 1T), а также активировали функцию Resizable BAR.

Изучив итоговые графики, иллюстрирующие возможности видеокарт в более чем двух десятках игровых приложений, можно отметить что GeForce RTX 4090 продемонстрировала впечатляющий отрыв от своих соперниц в разрешении 3840x2160: так, разрыв между топовой моделью текущего поколения и флагманом семейства Ampere, GeForce RTX 3090 Ti, составил целый 31 %, а разница между новинкой и её конкуренткой из стана AMD в лице Radeon RX 6950 XT оказалась ещё весомее — 39 %.

В разрешениях 2560x1440 и 1920x1080 преимущество GeForce RTX 4090 чуть менее захватывающе: в первом случае отрыв новинки от RTX 3090 Ti и RX 6950XT составил 21-23 %, а во втором — 12-13 %.

При задействовании технологии трассировки лучей GeForce RTX 4090 вновь демонстрирует своё гигантское преимущество в разрешении 3840x2160, в то время как при значениях в 2560x1440 и 1920x1080 разница между возможностями новой модели и её предшественницами весьма невелика, а в паре случаев новинка и вовсе проигрывает своим оппоненткам.

Активация технологии DLSS приносит ощутимое повышение кадровой частоты для GeForce RTX 4090: особенно хорошо это можно наблюдать на примере тайтла Control при разрешении 3840x2160, где прирост fps составил 72 %.

При этом уровень энергопотребления GeForce RTX 4090 в игровых приложениях в среднем составил 346 Вт, а при тестировании в Furmark достиг отметки в 468 Вт.

Температурные показатели новинки оказались достаточно низкими: так, в процессе тестирования в ряде игр максимальный нагрев составил 74°C при уровне шума в 35.1 дБА.

Источник изображений: TechPowerUp

При разгоне видеокарты специалистам удалось добиться среднего показателя в 3018 МГц по GPU, что позволило улучшить результат в Unigine Heaven на 4.5 %. Кроме того, имеется возможность повышать лимиты по мощности с 450 Вт до максимального значения в 600 Вт.

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Таким образом, топовая игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 действительно поражает воображение уровнем производительности на фоне своих предшественниц как в «стандартных» играх, так и в тайтлах с задействованием технологии трассировки лучей, особенно при высоких разрешениях, однако стоимость, стартующая с отметки в $1600, может отпугнуть целый ряд геймеров.