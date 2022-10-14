Робкая надежда для нетребовательных геймеров.

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Пока NVIDIA готовится к выпуску GeForce RTX 4080 16 Гбайт и отменяет дебют GeForce RTX 4080 12 Гбайт, помалкивая о дате запуска более доступных моделей серии GeForce RTX 40, новости из азиатского региона могут вселить надежду в сердца геймеров, ограниченных в средствах: как сообщает ресурс Wccftech, один из партнёров «зелёной команды», похоже, уже готовится к выходу бюджетных видеокарт.

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Как информирует источник, энтузиаст под ником TheBloodNinja опубликовал изображение с официального мероприятия компании GALAX, посвящённого новым игровым графическим адаптерам серии GeForce RTX 40, но несмотря на привлекающую к себе внимание топовую видеокарту GeForce RTX 4090, в правом нижнем углу зоркий глаз «оверклокера» может заметить неприметную коробку некоей модели, на которой красуется её именование — GeForce RTX 4050.

Источник изображений: Wccftech, Reddit, TheBloodNinja

Вполне вероятно, что GALAX уже вовсю подготавливается к запуску младших представительниц серии GeForce RTX 40, а упаковку GeForce RTX 4050 один из работников компании принёс по ошибке, однако нельзя исключать и возможности хитрого маркетингового хода от специалистов производителя.

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Впрочем, источник скептически относится к дебюту бюджетных моделей GeForce RTX 40 в текущем году, ведь у NVIDIA ещё полно запасов видеокарт семейства Ampere, поэтому ждать GeForce RTX 4050 следует не ранее следующего года, причём наиболее пессимистичные прогнозы сулят появление новинки лишь в середине 2023 года.