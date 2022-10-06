Уровень производительности новинки весьма поражает.

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Не так давно анонсированная игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 продолжает то и дело появляться в базах данных ряда популярных тестовых пакетов: на сей раз от «зоркого глаза» энтузиаста под ником HXL не скрылись достижения топового видеоадаптера в бенчмарке Blender.

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Источник изображения: NVIDIA

Исходя из представленных данных, флагманская модель новой серии в лице GeForce RTX 4090, имеющая в своём распоряжении 16384 ядра CUDA и 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц при 384-битной шине, в тестовом пакете Blender смогла заполучить 11873.55 балла, обогнав топовую модель прошлого поколения, GeForce RTX 3090 Ti, на 90.3 % и превзойдя свою предшественницу, GeForce RTX 3090, на 99.4 %.

Источник изображения: Blender

Стоит напомнить, что, согласно «замерам» специалистов NVIDIA, флагманская GeForce RTX 4090 ощутимо превосходит RTX 3090 Ti в целом ряде игровых приложений: в некоторых случаях прирост производительности может превышать 300 %.

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Ожидается, что официальные продажи GeForce RTX 4090 начнутся уже 12 октября, а рекомендованная стоимость новинки составит $1599.