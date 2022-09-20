Компания явила миру три новые модели.

Сегодня в рамках мероприятия GTC 2022 глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) наконец-то явил миру горячо ожидаемые графические адаптеры серии GeForce RTX 40, сообщает ресурс VideoCardz.

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Согласно представленным данным, «сердцем» новинок станут GPU, основанные на микроархитектуре Ada Lovelace, которая принесла целый ряд улучшений, в том числе четвёртое поколение тензорных ядер, снабжённых тензорными движками и поддержкой FP8-инструкций, и RT-ядра третьего поколения с удвоенной пропускной способностью в задачах пересечения лучей и треугольников, а также поддержку DLSS 3, и производящиеся по 4-нм технологическим нормам.

При этом «полновесный» графический процессор на базе микроархитектуры Ada Lovelace имеет впечатляющее количество транзисторов, достигающее значения в 76 млрд, а благодаря улучшенным потоковым мультипроцессорам производительность может достигать значения в 90 TFLOPS при повышенном вдвое параметре энергоэффективности.

Топовой моделью NVIDIA становится GeForce RTX 4090, основанная на графическом процессоре AD102-300, снабжённом 16384 ядрами CUDA и способном работать на частоте 2520 МГц в boost-режиме, в результате чего в задачах с одинарной точностью уровень производительности новинки превышает достижения предшественницы в лице RTX 3090 в 2.3 раза, достигая значения в 82.6 TFLOPS. При этом объём видеобуфера видеокарты составляет 24 Гбайт (GDDR6X).

Согласно «замерам» специалистов NVIDIA, топовая игровая видеокарта GeForce RTX 4090 в 2-4 раза быстрее RTX 3090 Ti, в зависимости от применяемых технологий, в том числе трассировки лучей. Что касается ценника новинки и её появления на полках магазинов, то рекомендованная стоимость видеоадаптера составляет $1599, а её дебют намечен на 12 октября.

Предтоповая GeForce RTX 4080, как и предполагалось ранее, будет выпускаться в двух вариациях: старшая модель будет базироваться на чипе AD103 с 9728 ядрами CUDA, достигающем частоты 2510 МГц в boost-режиме, и 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, в то время как младшая получит GPU AD104, оснащённый всего лишь 7680 FP32-ядрами и работающий на частоте 2610 МГц в режиме boost, и 12 Гбайт памяти GDDR6X.

Источник изображений: VideoCardz, NVIDIA

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Исходя из результатов внутреннего тестирования специалистов «зелёной команды» GeForce RTX 4080 производительнее RTX 3080 Ti в 2-4 раза. При этом рекомендованный ценник модели с 16 Гбайт «на борту» составляет $1199, а для 12 Гбайт установленная стоимость достигает отметки в $899. Сообщается, что новинки станут доступны для покупки в ноябре текущего года.