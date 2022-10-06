Настала пора разбивать свои копилки.

В преддверии неумолимо надвигающегося дебюта настольных процессоров Intel Core 13-го поколения и сопутствующих системных плат, основой которых являются чипсеты 700-й серии, ассортимент ряда онлайн-магазинов постепенно пополняется новыми моделями: как информирует общественность ресурс VideoCardz, крупный немецкий ритейлер CaseKing опубликовал ценники целого ряда материнских плат от трёх известных производителей.

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Согласно представленной информации, наиболее доступная модель ASUS Prime Z790M-Plus D4 предлагается за €310 (~19 000 рублей), за ASUS Prime Z790-P WiFi придётся заплатить уже €350 (~21 000 рублей), GIGABYTE Z790 Aorus Elite AX оценена в €370 (~22 500 рублей), за ASUS Prime Z790-A WiFi и ASUS TUF Gaming Z790-Plus D4 хотят €420 (~25 500 рублей), стоимость MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi DDR4 и ASUS TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4 составляет €430 (~26 000 рублей), цены ASUS ROG Strix Z790-I Gaming WiFi и ROG Strix Z790-F Gaming WiFi остановились на отметке в €630 (~38 000 рублей), ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi можно заполучить за €700 (~42 500 рублей), а топовая ASUS ROG Maximus Z790 Extreme достанется энтузиастам, заплатившим €1400 (~85 000 рублей).

Источник изображений: CaseKing

Источник отмечает, что наиболее доступные модели производства ASUS серии Prime, основанные на чипсете Z790, оказались дешевле своих «соплеменниц» на базе набора системной логики AMD X670 на €20-60, в то время как ROG Maximus Z790 Extreme предлагается на €100 дороже представительницы той же серии, но имеющей чипсет X670E.

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Стоит отметить, что представленные цены могут быть предварительными и претерпеть изменений после официального запуска десктопных процессоров Intel Core 13-го поколения и материнских плат на базе чипсета Z790, намеченного на 20 октября.