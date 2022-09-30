Любители всего нетривиального будут крайне довольны.

Предвосхищая скорый дебют игровых видеокарт Intel серии Arc A7, ценники которых несколько часов назад стали достоянием общественности, ряд партнёров «синей команды» продолжает подогревать интерес со стороны потенциальных покупателей, представляя свои новые продукты: пару дней назад в сети появились изображения новинок от GUNNIR и ASRock, а сегодня свою новую модель, отличающуюся весьма необычным внешним видом, анонсировала Acer, сообщает ресурс VideoCardz.

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Новая игровая видеокарта Arc A770 производства Acer, принадлежащая к серии Predator, радует глаз геймера крайне нестандартным дизайном: новинка получила стильный металлический кожух и неординарную систему охлаждения, снабжённую двумя вентиляторами разных типов, дополненных красочной RGB-подсветкой.

Источник изображения: VideoCardz

Для своей установки модель требует 2.5 слота, а за организацию дополнительного питания видеокарты отвечает пара восьмиконтактных разъёмов, что может указывать на заводской разгон, учитывая оснащение модели Intel в исполнении Limited Edition 6- и 8-контактным коннекторами.

Пока остаётся загадкой, обзаведётся ли эта модель видеобуфером с максимально возможным объёмом, равным 16 Гбайт, ограничится 8 Гбайт либо будет выпускаться в двух вариантах, а вот используемый чип уже давно известен — «сердцем» видеокарты станет GPU ACM-G10, снабжённый 32 Xe-ядрами и аналогичным числом блоков трассировки лучей, а также 512 XMX-движками.

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Согласно официальным данным, первые модели серии Arc A7 дебютируют уже через пару недель, а именно 12 октября.