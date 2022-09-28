Дебют новинок уже не за горами.

Как известно, вчера представители Intel явили миру не только свои новые настольные процессоры Core 13-го поколения, но и топовую игровую видеокарту Arc A770 в исполнении Limited Edition, а сегодня специалисты ресурса VideoCardz, опираясь на данные своих коллег, поделились несколькими фотографиями, на которых красуются видеоадаптеры Arc A770 и A750 с кастомным дизайном от партнёров «синей команды».

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Компания GUNNIR ранее уже сообщала о подготовке моделей серии A7 к скорому выходу, а сегодня наконец-то представила свои новые продукты пред взором широкой компьютерной общественности: одна из новинок отличается достаточно неброским внешним видом, весьма простым металлическим кожухом с бэкплейтом полного покрытия, оснащена тремя вентиляторами и требует 2.2 слота для своей установки. Для организации дополнительного питания видеокарты предусмотрено два 8-контактных разъёма.

GUNNIR Arc A770. Источник изображения: VideoCardz, Cool3C

Ещё одну модель от этого же производителя, выполненную в тёмных тонах и снабжённую тремя вентиляторами, можно наблюдать на следующей фотографии в правом верхнем углу.

Источник изображения: VideoCardz, Engadget

Ассортимент ASRock пополнился видеокартами A770 и A750 серий Phantom Gaming и Challenger соответственно: обе модели имеют стильный тёмный кожух, однако система охлаждения старшей с тремя вентиляторами и достаточно массивным радиатором выглядит более внушительно. При этом оба видеоадаптера имеют в своём распоряжении по паре 8-контактных разъёмов дополнительного питания, а один из них даже может похвастаться заводским разгоном.

ASRock A770 Phantom Gaming и Arc A750 Challenger

Источник изображения: VideoCardz, XFastest

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Стоит напомнить, что топовые видеокарты серии A7 должны дебютировать уже через пару недель, а именно 12 октября.