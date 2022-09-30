Несколько дней назад Intel наконец-то явила миру свою топовую игровую видеокарту Arc A770, буквально вчера ряд партнёров компании показал свои кастомные модели под брендом Arc, а сегодня «синяя команда» решила порадовать почитателей своей продукции новой порцией данных касательно ценников своих видеокарт.
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Источник изображения: Intel
Как сообщает ресурс VideoCardz, рекомендованная стоимость игрового видеоадаптера Arc A770, снабжённого 8 Гбайт видеопамяти, составит $329, а ценник предтоповой модели в лице Arc A750 стартует с отметки в $289. Не менее интересен тот факт, что цена флагманской модели Arc A770 в исполнении Limited Edition с 16 Гбайт «на борту» оказалась чуть выше, чем предполагалось ранее: новинку оценили в $349.
Стоит напомнить, что топовый игровой видеоадаптер Intel Arc A770 будет основан на «полновесном» графическом процессоре ACM-G10, снабжённом 32 Xe-ядрами и аналогичным количеством блоков трассировки лучей, и получит 8/16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 при 256-битной шине, в то время как «сердцем» видеокарты Arc A750, оснащённой 8 Гбайт памяти GDDR6 и шиной в 256 бит, станет тот же чип, что и у старшей «соплеменницы», но располагающий лишь 28 Xe-ядрами и блоками трассировки лучей.
При этом Intel утверждает, что в разрезе показателя «производительность/цена» графические адаптеры Arc A770 и Arc A750 превосходят своего основного конкурента в лице NVIDIA GeForce RTX 3060 со средним ценником в $418 на 42 и 53 % соответственно.
Источник изображений: VideoCardz, Intel
Что касается даты дебюта представленных видеокарт Intel, то сие знаменательное событие состоится в тот же день, что и запуск флагманской модели NVIDIA в лице GeForce RTX 4090, а именно 12 октября.