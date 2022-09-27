Сегодня в рамках специального мероприятия Intel Innovation 2022 представитель «синей команды» наконец-то явил миру флагманскую игровую видеокарту в лице Arc A770, поделившись информацией о её цене и доступности, сообщает ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: AnandTech, Intel
Согласно представленной информации, топовый геймерский видеоадаптер Arc A770 Limited Edition, основанный на графическом процессоре ACM-G10, работающем на частоте в 2100 МГц и имеющем в своём распоряжении 32 Xe-ядра, 512 XMX-движков и 32 блока трассировки лучей, наделённый 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 при 256-битной шине и характеризующийся уровнем TBP в 225 Вт, оценили в $329. При этом новинка появится в продаже уже 12 октября.
Как отмечает Intel, графический процессор, ставший «сердцем» Arc A770, предлагает до 65 % более высокий уровень пиковой производительности в задачах, связанных с технологией трассировки лучей, если сравнить с аналогичными предложениями конкурентов.
Источник изображений: VideoCardz, Intel
Стоит напомнить, что в соперницы для Arc A770 специалисты «синей команды» прочат модель из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 3060, которая, согласно внутренним тестам исследователей компании, уступает флагману новой линейки в целом ряде игр.