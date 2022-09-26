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Тесты AMD Ryzen 5 7600X — весьма неплохой выбор для бережливых геймеров и энтузиастов
Прирост производительности новинки весьма высок.
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Сегодня запрет на публикацию обзоров, приоткрывающих завесу тайны над уровнем производительности и возможностями настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000, наконец-то пал, в результате чего сеть наводнило несметное множество новых материалов, посвящённых новинкам: не остались в стороне и специалисты ресурса TechPowerUp, протестировав в том числе младшую модель «красной команды» в лице Ryzen 5 7600X.

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«Народный» процессор AMD Ryzen 5 7600X, производящийся по 5-нм технологическим нормам, является представителем новейшей микроархитектуры Zen 4 и может похвастаться наличием 6 ядер/12 потоков с частотной формулой 4.7/5.3 ГГц в базовом/максимальном режимах, а также 32 Мбайт L3-кэша и встроенной графической подсистемы на базе RDNA 2.

Помимо искомого процессора специалисты источника использовали материнскую плату ASUS X670E Crosshair Hero (BIOS 0604), пару модулей оперативной памяти DDR5-6000 (36-36-36-76, EXPO) и графический адаптер EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra.

В однопоточном/многопоточном состязаниях популярного тестового пакета Cinebench R23 младшая модель AMD продемонстрировала ощутимый прирост производительности по сравнению с предшественницей (28.4/34.9 %), однако превзойти своего соперника из стана Intel в лице Core i5-12600K в многопотоке так и не смогла, уступив 13.3 %.

В задачах рендеринга посредством Blender наблюдается похожая картина: AMD Ryzen 5 7600X оказывается намного производительнее модели предшествующего поколения, однако Core i5-12600K по-прежнему впереди.

В вопросах с использованием Unreal Engine 5 настольный процессор AMD Ryzen 5 7600X ощутимо обгоняет Ryzen 5 5600X, но вновь чуть уступает Core i5-12600K.

С тестом сканирования файлов на предмет вирусных угроз с задействованием популярного антивируса Avast модель «красной команды» справилась весьма успешно, обогнав Core i5-12600K на 23.4 %.

Задачи, связанные со сжатием/распаковкой файлов в 7-Zip, также не стали проблемой для Ryzen 5 7600X: новинка смогла обогнать своего 10-ядерного оппонента из стана Intel на 1.7/13.4 %.

При кодировании видео с использованием набирающего популярность кодека AV1 и старого доброго H.264 процессор AMD Ryzen 5 7600X отстал от Core i5-12600K на 6.6 и 4.5 %, однако при задействовании кодека H.265 представитель семейства Raphael обошёл своего соперника на 1.4 %.

Что касается уровня производительности новинки в игровых приложениях, то в разрезе общего показателя, основанного на тестах модели AMD в 12 тайтлах в разрешении 1080p, настольный процессор AMD Ryzen 5 7600X ощутимо превзошёл своего предшественника (+11.8 %) и лишь немного уступил оппоненту из стана Intel в лице Core i5-12600K (-0.9 %).

Среднее значение энергопотребления новинки в прикладных задачах и бенчмарках составило 60.4 Вт, а максимальное — около 105 Вт, в то время как в играх данные показатели оказались равны 45.3 и ~71 Вт соответственно.

При этом максимальная температура AMD Ryzen 5 7600X в стоке достигла значения в 88 °C при использовании кулера Noctua NH-U14S, а в играх данный показатель не превысил отметки в 70 °C.

Что касается возможностей оверклокинга представленной модели, то специалистам удалось разогнать AMD Ryzen 5 7600X до частоты в 5.3 ГГц при задействовании всех ядер.

Источник изображений: TechPowerUp

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Подводя итог, исследователи источника отмечают ощутимый прирост быстродействия AMD Ryzen 5 7600X по сравнению с моделями предыдущего поколения, что позволяет ему успешно противостоять своим соперникам из стана Intel, а также рекомендуют новинку для умеющих считать деньги геймеров — различия в разрезе показателя средней кадровой частоты между моделями зачастую минимальны (что, впрочем, не отменяет некоторого превосходства CPU «синей команды»), а оставшиеся средства можно потратить на более производительную видеокарту. К сожалению, без «ложки дёгтя» тоже не обошлось: общая стоимость платформы Socket AM5 сравнительно высока, а для укрощения «горячего нрава» новинки зачастую требуется качественная система охлаждения.

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#amd #ryzen 5 7600x
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