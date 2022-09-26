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Тесты Ryzen 7000 в прикладных приложениях — превосходство над Core 12-го поколения в ряде задач
Уровень производительности новинок впечатляет.
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Специалисты ряда компьютерных изданий продолжают радовать широкую общественность свежими материалами, иллюстрирующими возможности настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000: на сей раз ресурс Puget Systems поделился результатами тестирования всего модельного ряда представителей семейства Raphael.

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Источник изображения: AnandTech

Исходя из представленных данных, в популярном графическом редакторе Adobe Photoshop новинки показали впечатляющий прирост производительности, уступив лишь «премиальному» Intel Core i9-12900KS и превзойдя своих предшественников вплоть до 30 %.

В разрезе общих баллов в Lightroom Classic настольные процессоры AMD Ryzen 7000 также продемонстрировали ощутимый прирост производительности: AMD Ryzen 9 7950 и Ryzen 9 7900X смогли обогнать даже топовый Core i9-12900KS на 3.2 и 1.5 % соответственно, AMD Ryzen 7 7700X превзошёл Core i9-12900K на 1.9 %, а Ryzen 5 7600X справился с Core i5-12600K (+4.1 %).

А вот в работе с видео посредством Premiere Pro представители семейства Raphael оказались не слишком сильны, что исследователи связывают с задействованием процессорами Intel Core 12-го поколения технологии Quick Sync: хотя процессоры серии Ryzen 7000 и стали быстрее своих предшественников на 5-13 %, однако обогнать конкурентов из стана Intel им так и не удалось.

В задачах рендеринга (V-Ray) топовые AMD Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 7900X ожидаемо продемонстрировали наиболее высокие результаты, превзойдя Core i9-12900KS на 51.6 и 17.4 %, а Ryzen 7 7700X оказался производительнее Core i5-12600K (+27.0 %), в то время как Ryzen 5 7600X чуть отстал от оппонента «синей команды» (-2.5 %).

В Blender наблюдается аналогичная ситуация: Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 7900X оказываются на вершине пьедестала, обгоняя Core i9-12900KS на 49.4 и 14.2 %, Ryzen 7 7700X расправляется с Core i5-12600K (+20.4 %), а Ryzen 5 7600X уступает 10-ядерной модели Intel (-7.5 %).

Энтузиасты и профессионалы, использующие в своей работе Unreal Engine, также смогут оценить высокую производительность Ryzen 9 7900X и Ryzen 9 7900X, превосходящих Core i9-12900K на 52.1 и 29.3 %. Ситуация же с более доступными моделями AMD Ryzen 7000 оказалась несколько неоднозначна: Ryzen 7 7700X не сумел пройти один из подтестов, что сказалось и на его результате, в то время как Ryzen 5 7600X, похоже, не хватало количества ядер для успешного сопротивления соперникам из стана Intel.

Источник изображений: Puget Systems

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Подводя итог, специалисты источника отметили высокий уровень производительности настольных процессоров AMD Ryzen 7000 в большинстве представленных задач, однако в нескольких областях (хоть и немногих) модели Intel Core 12-го поколения всё же сумели сохранить лидерство.

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#amd #ryzen 7000
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Тесты Ryzen 7000 в прикладных приложениях — превосходство над Core 12-го поколения в ряде задач
sh2dow
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Ничего странного, взгляните на систему охлаждения. Он тротлит.
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