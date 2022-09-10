До официального анонса очередного поколения игровых видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 40, судя по всему, осталось всего несколько дней, поэтому разного рода инсайдеры активизировали свои действия, публикуя всё новые откровения касательно технических характеристик и уровня производительности предстоящих новинок: так, вслед за данными, приоткрывающими завесу тайны над возможными достижениями предтоповой модели в лице GeForce RTX 4090 в популярном бенчмарке Time Spy Extreme, похоже, появилась и информация о быстродействии флагмана новой линейки.
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Источник изображения: Wccftech
Согласно данным, опубликованным одним из информаторов форума Chiphell, которые не ускользнули от «зоркого глаза» энтузиаста под ником harukaze5719, предполагаемая GeForce RTX 4090 Ti в тестовом пакете Time Spy Extreme смогла продемонстрировать впечатляющий результат, завоевав 24357 баллов и обогнав свою предшественницу, GeForce RTX 3090 Ti, на 115.5 %.
Источник изображения: Chiphell
Ожидается, что флагманская модель новой серии в лице GeForce RTX 4090 Ti будет основана на чипе AD102, снабжённом 18176 ядрами CUDA, и получит 48 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 24 ГГц при 384-битной шине, а её уровень TBP достигнет значения в 800 Вт.
Источник изображения: Twitter, harukaze5719
Естественно, к подобного рода информации, не подтверждённой официальными источниками и относящейся к категории слухов, необходимо относиться с особой осторожностью.