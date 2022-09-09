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Предполагаемая GeForce RTX 4090 протестирована в Time Spy Extreme — почти в 2 раза быстрее RTX 3090
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В преддверии неумолимо надвигающегося анонса очередного поколения игровых видеокарт NVIDIA информации, приоткрывающей завесу тайны над уровнем производительности и техническими характеристиками предстоящих новинок, становится всё больше: как сообщает ресурс VideoCardz, один из информаторов форума Chiphell поделился скриншотами, иллюстрирующими достижения загадочной модели в тестовом пакете 3DMark Time Spy Extreme.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно данным инсайдера, тестируемый образец видеокарты имеет воздушное охлаждение и рассчитан на максимальный уровень энергопотребления от 600 до 800 Вт, в то время как TDP составляет 450 Вт — исходя из представленной информации, в «замерах» могла участвовать игровая видеокарта GeForce RTX 4090, которая, судя по ряду «утечек», отвечает данным критериям.

При этом частота графического процессора протестированной видеокарты достигала впечатляющего значения в 3015 МГц, в то время как средняя температура колебалась в пределах 55 °C.

Что касается непосредственно результатов тестирования предполагаемой GeForce RTX 4090 в бенчмарке Time Spy Extreme, то, судя по скриншоту, предстоящая новинка смогла набрать 20192 балла, превзойдя достижения своей предшественницы в лице GeForce RTX 3090 на ~90 % и оказавшись быстрее топовой модели текущего поколения, GeForce RTX 3090 Ti, на ~78 %.

Источник изображений: VideoCardz, Chiphell

Исходя из имеющихся данных, игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 будет основана на GPU AD102-300, наделённом 16384 ядрами CUDA и способном функционировать на частотах 2235/2520 МГц в базовом/boost-режиме, а также получит в своё распоряжение 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц.

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Ожидается, что анонс графических адаптеров NVIDIA GeForce RTX 40 состоится уже через несколько дней, а именно 20 сентября.

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#nvidia #geforce rtx 4090
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DooC
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