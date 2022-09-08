Похоже, советы представителей AMD для энтузиастов не помеха.

На фоне скорого появления в продаже настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 ряд специалистов, заполучивших предстоящие новинки за несколько недель до их официального дебюта, продолжает делиться с широкой компьютерной общественностью результатами их тестирования: так, энтузиаст под ником harukaze5719 опубликовал данные, приоткрывающие завесу тайны над уровнем производительности модели среднего ценового сегмента во встроенном бенчмарке утилиты CPU-Z.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Согласно представленной информации, настольный процессор AMD Ryzen 7 7700X, получивший в своё распоряжение 8 ядер/16 потоков и функционировавший на максимальной частоте ~5.4 ГГц при активности всех ядер, в дуэте с материнской платой Gigabyte X670E AORUS MASTER и модулями оперативной памяти DDR5-6400 в многопоточном состязании смог завоевать 8381 балл, обогнав своего соперника из стана Intel в лице Core i9-12900K, имеющего в своём распоряжении 8 производительных и аналогичное количество энергоэффективных ядер, в среднем на 1.2 %, но уступив в однопоточной дисциплине около 5.3 %.

Не менее интересен тот факт, что система с Ryzen 7 7700X имела сразу четыре установленных модуля ОЗУ, что в теории должно было ощутимо снизить скоростные показатели памяти, однако на практике эффективная частота была даже выше рекомендуемой.

При сравнении достижений представителя микроархитектуры Zen 4 с результатами предшествующей модели на базе Zen 3 в лице 8-ядерного-16-поточного Ryzen 7 5800X преимущество предстоящей новинки видно невооружённым глазом: в однопотоке Ryzen 7 7700X оказался быстрее своего предшественника на 20.9 %, а в многопотоке был производительнее на 27.9 %.

Источник изображений: CPU-Z

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Ожидается, что десктопный процессор AMD Ryzen 7 7700X, равно как и его не так давно представленные «собратья», появится на полках магазинов уже 27 сентября, а его рекомендованная стоимость составит $399.