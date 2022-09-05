Недавний анонс настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 породил целую череду жарких споров касательно возможностей новинок, среди которых нашлось место и вопросам касательно работы подсистемы памяти: на некоторые из них несколько дней назад поспешил ответить Роберт Халлок (Robert Hallock), занимающий пост главы отдела технического маркетинга «красной команды», в том числе рассказав о недостатках конфигурации с четырьмя модулями оперативной памяти, а сегодня «сетевой детектив» momomo_us раздобыл памятку для материнских плат от Gigabyte, основанных на чипсете серии X670, подтверждающую слова представителя AMD.
реклама
Источник изображения: VideoCardz, Corsair
Согласно представленным данным, максимальное значение эффективной частоты модулей оперативной памяти типа DDR5, предлагаемое «из коробки» и равное 5200 МГц, падает до показателя в 3600 МГц (то есть почти в полтора раза) в случае установки сразу четырёх «планок», либо двух, но в непарные слоты, использующие один канал.
Источник изображения: Twitter, momomo_us
Кроме того, в приложенной инструкции говорится о зависимости стабильности системы при оверклокинге модулей оперативной памяти типа DDR5 сверх значения в 5200 МГц с задействованием профилей разгона AMD EXPO или Intel XMP от возможностей процессора.
Впрочем, опытные оверклокеры, несомненно, и ранее знали о «подводных камнях» при установке четырёх модулей оперативной памяти для ряда систем, а вот начинающим энтузиастам сия памятка может оказаться как нельзя кстати.