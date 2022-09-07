На фоне скорого дебюта настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 и материнских плат на базе чипсетов 600-й серии, наделённых разъёмами, позволяющими устанавливать устройства с интерфейсом PCIe 5.0, анонс новой линейки SSD-накопителей под брендом GOODRAM придётся как нельзя кстати.
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Как сообщает ресурс VideoCardz, твердотельные накопители GOODRAM IRDM Ultimate, представленные в рамках международной выставки IFA 2022, обзаведутся интерфейсом PCIe версии 5.0 и будут основываться на контроллере Phison E26 вкупе с чипами памяти 3D TLC NAND, предлагая показатели до 10.0 Гбайт/c и 9.5 Гбайт/c для скорости линейного чтения и записи соответственно, а также получат достаточно большие радиаторы для охлаждения. К сожалению, об иных скоростных параметрах компания пока не сообщает.
Источник изображения: VideoCardz, GOODRAM
Кроме того, в рамках выставки был продемонстрирован прототип твердотельного накопителя IRDM Ultimate, снабжённый радиатором с довольно необычным дизайном, причём как в «полной экипировке», так и со снятым охладителем.
Источник изображения: VideoCardz, Geeknetic
Сообщается, что новинки будут доступны в конфигурациях от 1 до 4 Тбайт, однако о поступлении новых моделей в продажу пока что ничего не говорится.
Стоит отметить, что первые твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 5.0 от ряда производителей должны появиться уже в ноябре и стать отличной парой для настольных процессоров Ryzen 7000, которые, как известно, могут похвастаться поддержкой нового стандарта, в отличие от их конкурентов в лице моделей Intel Core 13-го поколения, снабжённых лишь PCIe 4.0.