Модели «синей команды» не поддерживают интерфейс PCIe 5.0 для твердотельных накопителей.

Недавний анонс десктопных процессоров AMD серии Ryzen 7000 и грядущее представление настольных моделей Intel Core 13-го поколения породили немало горячих споров касательно сильных и слабых сторон представителей того или иного лагеря, а энтузиаст под ником HXL решил «подлить масла в огонь», опубликовав частичные спецификации нескольких материнских плат на базе новых чипсетов Z790.

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При этом информатор подчеркнул один недостаток CPU семейства Raptor Lake-S в сравнении с представителями поколения Raphael, который, впрочем, стал известен чуть ранее, хотя некоторые почитатели продукции «синей команды» и надеялись на «чудо»: исходя из представленных характеристик ряда системных плат, настольные процессоры Intel Core 13-го поколения не смогут обеспечить дополнительные 4 линии интерфейса PCIe 5.0 для твердотельных накопителей, ограничившись лишь версией 4.0, в то время как модели Ryzen 7000, судя по официальной информации, такую возможность имеют.

Источник изображений: Twitter, HXL

Стоит отметить, что некоторые производители материнских плат могут пойти на некоторые ухищрения, как это уже было с моделями на базе чипсета Z690: для обеспечения поддержки M.2-накопителей с интерфейсом PCIe 5.0 необходимые линии отбирались у графического адаптера, в результате чего при одновременном задействовании видеокарты и твердотельного накопителя устройства работали в режиме 8+4.

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Впрочем, далеко не всем пользователям необходим высокоскоростной интерфейс для SSD-диска: ряду энтузиастов может хватить и более медленного, но удовлетворяющего все запросы PCIe 4.0.