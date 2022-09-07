Одной проблемой для компании стало меньше.

Похоже, в преддверии скорого дебюта графических адаптеров серии GeForce RTX 40 компания NVIDIA принялась искать источники утечек информации, приоткрывающих завесу тайны над характеристиками и уровнем производительности новинок, и первой в поле зрения специалистов «зелёной команды» попала известная утилита GPU-Z: как сообщает ресурс VideoCardz, новая версия программы получила пару изменений, которые в теории станут преградой на пути к «гласности».

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Источник изображения: Pixabay

Сообщается, что, помимо всех прочих улучшений, отныне утилита будет блокировать всю сетевую активность в системе при обнаружении использования инженерного образца видеокарты NVIDIA, причём добавлена данная функция была по запросу самой компании.

Кроме того, разработчики GPU-Z облегчили работу сетевым администраторам: теперь программа будет посылать весь свой трафик на отдельный домен www.gpu-z.com, а не на www.techpowerup.com, как было ранее, что позволит просто заблокировать к нему доступ в случае необходимости.

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Впрочем, данные меры вряд ли воспрепятствуют инсайдерам и «сетевым детективам» продолжать публиковать свои данные посредством социальных сетей и форумов, однако NVIDIA, возможно, не остановится на достигнутом, и тогда нас ждёт славная битва.