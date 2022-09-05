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Загадочная RTX 3080 с 20 Гбайт памяти замечена в продаже — цена модели не превышает 36000 рублей
Впрочем, геймерам она может быть не слишком интересна.
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Существование моделей графических адаптеров NVIDIA, официально так и не поступивших в продажу, похоже, уже ни для кого не является секретом: так, буквально вчера в сети появилось изображение с видеокартой GeForce RTX 3080 производства MSI, а уже сегодня, согласно находке специалистов ресурса Tom's Hardware, стало известно о доступности данной модификации для приобретения, о чём сообщил широкой компьютерной общественности энтузиаст под ником hongxing2020, подкрепив свою публикацию несколькими фото.

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Исходя из представленных данных, графический адаптер MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X OC получил увеличенный вдвое объём видеобуфера, равный 20 Гбайт, в то время как оригинальная модель довольствуется лишь 10 Гбайт. Впрочем, не стоит забывать и о GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт видеопамяти «на борту», однако, помимо прироста в объёме памяти, видеокарта может похвастаться и возросшим количеством CUDA-ядер (8960 против 8704).

К сожалению, остальными техническими характеристиками представленной модели источник не делится, однако, судя по всему, спецификации видеокарты не отличаются от параметров стандартной RTX 3080, за исключением, конечно же, объёма видеобуфера.

Кроме того, энтузиаст поделился уровнем производительности видеокарты при добыче Ethereum: судя по показателю хешрейта, достигающему значения в 97.48 MH/s, данная модель не имеет встроенного ограничителя майнинга.

Источник изображений: Twitter, hongxing2020

Сообщается, что для покупки доступно около ста единиц MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X OC с 20 Гбайт «на борту»: цена видеокарты не превышает 4000 юаней (около 36000 рублей).

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Стоит отметить, что перспективы приобретения данной модификации для геймеров, учитывая возможные проблемы с наличием необходимых наборов драйверов, весьма туманны, в то время как некоторые добытчики криптовалют или коллекционеры сей моделью могут и заинтересоваться.

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#nvidia #geforce rtx 3080
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