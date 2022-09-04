Планы NVIDIA могут меняться весьма быстро.

Похоже, NVIDIA всё-таки планировала явить миру обновлённую линейку графических адаптеров серии GeForce RTX 30 с припиской SUPER, вместо этого ограничившись лишь выпуском моделей с суффиксом Ti, по крайней мере, на это намекают снимки, опубликованные одним из пользователей форума NGA, сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на находку MEGAsizeGPU.

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Согласно представленному изображению, так и не увидевшая свет GeForce RTX 3090 SUPER в исполнении Founders Edition получила полностью тёмный дизайн, а на её принадлежность к обновлённой линейке указывает надпись с искомой припиской «SUPER».

Кроме того, некоторые различия в сравнении с представительницами серии RTX 3090, по словам источника, можно увидеть и в строении вентилятора, а вот размеры остались прежними — видеокарта требует три слота для своей установки.

Что касается технических характеристик, то утилита GPU-Z определила представленный образец как GeForce RTX 3090 Ti с теми же характеристиками и идентификатором: модель имеет в своём распоряжении 10752 ядра CUDA и 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, характеризующейся эффективной частотой в 21 ГГц, при 384-битной шине.

Источник изображений: NGA

Вполне вероятно, что видеокарта, изображением которой поделился энтузиаст, является инженерным образцом, что указывает на изменившиеся планы NVIDIA касательно именования своих продуктов, в результате чего на «сцене» появилась именно GeForce RTX 3090 Ti, а не GeForce RTX 3090 SUPER.

Ещё одной находкой, которой поделился MEGAsizeGPU, стала модель MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X OC, имеющая буфер вдвое большего объёма по сравнению с представленной в продаже RTX 3080, равный 20 Гбайт, и мелькавшая в «утечках» ряда инсайдеров, но так и не появившаяся на полках магазинов.

Источник изображений: Twitter, MEGAsizeGPU

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Таким образом, для ряда интересующихся энтузиастов, пытающихся найти ответ на вопрос, почему же инсайдеры не всегда точны в своих «предсказаниях», данный материал может натолкнуть на некоторые выводы.