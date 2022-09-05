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Доступный вариант GeForce RTX 4080 может получить всего 12 Гбайт памяти и 192-битную шину
Впрочем, существует и более «продвинутая» модификация.
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В преддверии неумолимо приближающегося анонса игровых видеоадаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40 инсайдеры продолжают радовать компьютерную общественность новыми порциями информации: на сей раз отличился энтузиаст под ником MEGAsizeGPU, буквально вчера публиковавший изображения так и не дебютировавших GeForce RTX 3090 SUPER и RTX 3080 20 Гбайт от MSI, а сегодня поделившийся данными касательно возможных характеристик одной из предтоповых моделей, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

По информации инсайдера, в настоящий момент существует как минимум две модификации GeForce RTX 4080 в референсном исполнении, предназначенные для партнёров, одна из которых получит целых 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X при 256-битной шине и более «толстую» печатную плату с 12 слоями, в то время как другая будет довольствоваться 12 Гбайт памяти GDDR6X с шиной в 192 бит и основываться на 10-слойной PCB с совершенно иным дизайном.

Источник изображения: Twitter, MEGAsizeGPU

Если информация окажется верной, то NVIDIA может готовить сразу два варианта GeForce RTX 4080, один из которых, имеющий меньший объём видеобуфера и, судя по всему, более доступный ценник, может привлечь бережливых геймеров. Впрочем, учитывая существование моделей, так и не появившихся в продаже, планы NVIDIA касательно RTX 4080 пока не слишком ясны.

Кроме того, инсайдер обмолвился и о характеристиках GeForce RTX 4090 с референсным дизайном, предназначенной для партнёров компании: предстоящая новинка обзаведётся 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X и 14-слойной печатной платой, в то время как PCB для стандартной RTX 3090 имела всего 12 слоёв.

Исходя из имеющихся данных, игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 будет базироваться на чипе AD103-300, наделённом 9728 ядрами CUDA, в то время как GeForce RTX 4090 получит графический процессор AD102-300 с 16384 CUDA-ядрами, функционирующий на частотах 2235/2520 МГц в базовом/boost-режиме.

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Ранее ожидалось, что первые представительницы серии GeForce RTX 40 дебютируют уже в октябре текущего года, однако ряд инсайдеров сулит появление новинок лишь в ноябре.

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#nvidia #geforce rtx 4080
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То переименовывают одно и то же, то наоборот 3 разные карты под одним названием. Можно просто сделать нормально?
Доступный вариант GeForce RTX 4080 может получить всего 12 Гбайт памяти и 192-битную шину
Артём Николаев
20:09
Плюс. Хохляцкие оверы сохранили тематику именно оверов, хотя могли бы писать про войнушку.
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