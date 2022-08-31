Возможно, геймерам придётся немного подождать.

Как известно, в обозримом будущем NVIDIA готовится явить миру свои новые игровые графические адаптеры, принадлежащие к серии GeForce RTX 40, причём помимо предтоповых моделей может представить и флагманскую RTX 4090 Ti, по крайней мере, об этом сообщает инсайдер под ником Greymon55.

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Источник изображения: Wccftech

Стоит отметить, что прошлые слухи указывали на осенний дебют GeForce RTX 4090 в качестве старшей модели, в то время как флагманская GeForce RTX 4090 Ti оставалась «в тени»: судя по ряду «утечек», топовая игровая видеокарта NVIDIA может базироваться на графическом процессоре с 18176 ядрами CUDA «на борту» и получить в своё распоряжение целых 48 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 24 ГГц при шине в 384 бит. Уровень TBP новинки может быть весьма впечатляющим, достигая значения в 800 Вт.

Источник изображения: Twitter, Greymon55, harukaze5719

Впрочем, без «ложки дёгтя» тоже может не обойтись: как сообщает инсайдер под ником harukaze5719, дебют представительниц серии GeForce RTX 40 может задержаться — если ранее новинки ожидались уже в октябре, то теперь их дебют может быть перенесён на ноябрь.

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Необходимо отметить, что данная информация относится к категории слухов, поэтому стоит дождаться официального анонса новых продуктов NVIDIA, который может состояться уже через несколько недель.