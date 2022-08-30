Данные о спецификациях новинок стали достоянием общественности.

Буквально несколько часов назад отгремел официальный анонс настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000, став настоящим кладезем информации и разогрев умы компьютерного сообщества вкупе с клавиатурами: не забыла «красная команда» и про любителей сухих цифр, опубликовав данные касательно технических характеристик новинок на своём официальном сайте.

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Источник изображения: AnandTech

Согласно представленной информации, флагманский настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X может похвастаться наличием 16 ядер/32 потоков, работающих на частоте 4.5 ГГц в номинальном режиме с увеличением до 5.7 ГГц в максимальном, а также 16 Мбайт L2- и 64 Мбайт L3-кэша.

Предтоповая модель в лице Ryzen 9 7900X обзавелась 12 ядрами/24 потоками, способными функционировать на базовой частоте 4.7 ГГц с возможностью повышения вплоть до 5.6 ГГц в boost-режиме, а также 12 Мбайт кэш-памяти второго уровня и 64 Мбайт третьего.

Настольный процессор Ryzen 7 7700X может предложить 8 ядер с поддержкой технологии SMT и частотной формулой 4.5/5.4 ГГц, а также 8 Мбайт L2- и 32 Мбайт L3-кэша.

Наконец, младшая из представленных моделей, Ryzen 5 7600X, получила 6 ядер/12 потоков, функционирующих на базовой частоте в 4.7 ГГц и достигающих значения в 5.3 ГГц в максимальном режиме, а на долю кэш-памяти второго и третьего уровней новинки приходится 6 и 32 Мбайт соответственно.

Не менее интересен и раздел, описывающий параметры встроенного графического видеоядра, учитывая тот факт, что в рамках официальной презентации о нём ничего сказано не было: все представленные процессоры серии Ryzen 7000 обзавелись iGPU с двумя вычислительными блоками, характеризующимся базовой частотой в 400 МГц с возможностью повышения до 2200 МГц в boost-режиме.

Значение TDP для старших моделей семейства Raphael, Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 7900X, составляет 170 Вт, а «аппетиты» Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X ограничиваются 105 Вт.

Кроме того, для представителей семейства Raphael заявлена поддержка модулей оперативной памяти с эффективной частотой вплоть до 5200 МГц (в случае использования одной «планки»).

Строка, сообщающая о дате дебюта новинок, также крайне интересна: хотя в рамках презентации было объявлено о старте продаж первых представителей семейства Raphael лишь 27 сентября, дата запуска указывает на 15 сентября — вполне вероятно, что данное окно предназначено для возможности предварительных заказов.

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Стоит напомнить, что настольные процессоры AMD серии Ryzen 7000 могут похвастаться ощутимым приростом IPC в сравнении с представителями микроархитектуры Zen 3, достигающим значения в 13 %, а также достаточно высоким уровнем производительности: так, младший представитель новой линейки, AMD Ryzen 5 7600X, в играх обходит флагманскую модель из стана Intel в лице Core i9-12900K в среднем на 5 %, а топовый Ryzen 9 7950X в игровых приложениях оказывается быстрее CPU «синей команды» вплоть до 23 %, а в прикладных задачах и тестах — до 62 %.