Топовая модель AMD сможет удивить.

Компания AMD наконец-то официально представила свои настольные процессоры серии Ryzen 7000, поведав целый ряд достаточно интересных данных: хотя ранее слайды с презентации и стали достоянием общественности, представители «красной команды» в рамках официального мероприятия опубликовали уточнённую информацию.

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Источник изображения: Twitter, HD Tecnologia

Согласно официальным данным, флагманский настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X, обладающий 16 ядрами/32 потоками и функционирующий на частотах 4.5/5.7 ГГц в базовом/максимальном режимах, способен весьма поразить уровнем своего быстродействия в ряде задач: так, исходя из результатов тестирования AMD, в тесте Chaos V-Ray, позволяющем оценить возможности CPU при рендеринге с задействованием технологии трассировки лучей, новинка обходит топового представителя семейства Alder Lake-S в лице Core i9-12900K на 62 %, отличаясь лучшим показателем энергоэффективности — до 47 % в разрезе уровня быстродействия на Вт.

Что касается противостояния Ryzen 9 7950X и Core i9-12900K на игровом поприще, то новинка также смотрится крайне неплохо, в Dota 2 и Shadow of the Tomb Raider превосходя своего оппонента на 23 и 14 % соответственно, а также показывая идентичный модели от Intel результат в Borderlands 3.

Если же сравнить возможности Ryzen 9 7950X с достижениями его предшественника, Ryzen 9 5950X, то превосходство новинки также может весьма впечатлить: представитель семейства Raphael в представленных играх опережает своего оппонента на 6-35 %, а в ряде прикладных задач оказывается быстрее на 30-48 %.

Источник изображений: AnandTech

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Стоит отметить, что уже через несколько недель Intel явит миру новое поколение настольных процессоров, принадлежащих к семейству Raptor Lake-S, в том числе флагманский Core i9-13900K, с которым и придётся бороться Ryzen 9 7950X.