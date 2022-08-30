Ряд данных, известных ранее, подтвердился.

Несмотря на то, что официальный анонс настольных процессоров AMD Ryzen 7000 состоится только через пару часов, ресурс HD Tecnologia не стал дожидаться сего знаменательного события, опубликовав слайды с презентации заранее.

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Согласно представленным изображениям, десктопные процессоры AMD Ryzen 7000 смогут похвастаться ощутимым ростом IPC по сравнению с представителями микроархитектуры Zen 3, достигающим 13 %, а также увеличением однопоточной производительности вплоть до 29 %, если сравнивать с достижениями моделей серии Ryzen 5000.

Что касается модельного ряда Ryzen 7000, то AMD готова представить четыре новых процессора: флагманский Ryzen 9 7950X получил 16 ядер/32 потока, функционирующих на частоте 4.5 ГГц в номинале с увеличением до 5.7 ГГц в максимальном режиме, и 80 Мбайт кэш-памяти, предтоповая модель, Ryzen 9 7900X, обзавелась 12 ядрами/24 потоками с частотной формулой 4.7/5.6 ГГц и 76 Мбайт кэша, 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 7700X сможет работать на частотах 4.5/5.4 ГГц в базовом/максимальном режимах и получит 40 Мбайт кэш-памяти, а «народный» Ryzen 5 7600X сможет похвастаться наличием 6 ядер с поддержкой SMT, характеризующихся частотами 4.7/5.3 ГГц в номинальном/boost-режиме, а также 38 Мбайт кэша.

Источник изображений: Twitter, HD Tecnologia

При этом уровень TDP двух старших моделей остановится на отметке в 170 Вт, в то время как процессоры, наделённые 8 и 6 ядрами будут потреблять 105 Вт в номинале.

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Рекомендованные ценники новинок оказались следующими: флагман линейки в лице Ryzen 9 7950X предлагается за $699, предтоповый Ryzen 9 7900X – за $549, а Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X оценили в $399 и $299 соответственно.