Несмотря на то, что официальный анонс настольных процессоров AMD Ryzen 7000 состоится только через пару часов, ресурс HD Tecnologia не стал дожидаться сего знаменательного события, опубликовав слайды с презентации заранее.
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Согласно представленным изображениям, десктопные процессоры AMD Ryzen 7000 смогут похвастаться ощутимым ростом IPC по сравнению с представителями микроархитектуры Zen 3, достигающим 13 %, а также увеличением однопоточной производительности вплоть до 29 %, если сравнивать с достижениями моделей серии Ryzen 5000.
Что касается модельного ряда Ryzen 7000, то AMD готова представить четыре новых процессора: флагманский Ryzen 9 7950X получил 16 ядер/32 потока, функционирующих на частоте 4.5 ГГц в номинале с увеличением до 5.7 ГГц в максимальном режиме, и 80 Мбайт кэш-памяти, предтоповая модель, Ryzen 9 7900X, обзавелась 12 ядрами/24 потоками с частотной формулой 4.7/5.6 ГГц и 76 Мбайт кэша, 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 7700X сможет работать на частотах 4.5/5.4 ГГц в базовом/максимальном режимах и получит 40 Мбайт кэш-памяти, а «народный» Ryzen 5 7600X сможет похвастаться наличием 6 ядер с поддержкой SMT, характеризующихся частотами 4.7/5.3 ГГц в номинальном/boost-режиме, а также 38 Мбайт кэша.
Источник изображений: Twitter, HD Tecnologia
При этом уровень TDP двух старших моделей остановится на отметке в 170 Вт, в то время как процессоры, наделённые 8 и 6 ядрами будут потреблять 105 Вт в номинале.
Рекомендованные ценники новинок оказались следующими: флагман линейки в лице Ryzen 9 7950X предлагается за $699, предтоповый Ryzen 9 7900X – за $549, а Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X оценили в $399 и $299 соответственно.