Сравнение явно не в пользу модели от AMD.

Как известно, в обозримом будущем AMD явит миру своё новое поколение настольных процессоров, известных под кодовым именем Raphael, в то время как Intel намерена представить на суд широкой компьютерной общественности десктопные модели семейства Raptor Lake-S, поэтому их противостояние в разрезе уровня производительности, несомненно, будет познавательно для потенциальных покупателей и интересующихся пользователей: удовлетворить их интерес вызвался энтузиаст под ником harukaze5719, опубликовавший графики, основанные на результатах недавних «замеров» инженерных образцов Core i7-13700K и Ryzen 7 7700X от Extreme Player, а также моделей текущих поколений в лице Core i7-12700K и Ryzen 7 5800X, виртуально схлестнувшихся в популярном тестовом пакете Cinebench R20.

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Источник изображения: VideoCardz, AMD

Взглянув на представленные данные, можно отметить, что Core i7-13700K превосходит AMD Ryzen 7 7700X не только в многопоточной дисциплине (+46.0 %), при этом имея большее количество ядер/потоков (по 8 P- и E-ядер при 24 потоках для процессора Intel и 8 ядер/16 потоков для представителя AMD), но и в однопоточном состязании (+5.3 %).

Источник изображения: Twitter, harukaze5719

Превосходит представителя семейства Raphael в многопотоке и модель текущего поколения, Core i7-12700K, наделённая 8 «большими» и 4 «малыми» ядрами, что даёт в общей сложности 20 потоков, обгоняя процессор от AMD на 13.8 %, а вот в однопотоке уже CPU из стана «красной команды» оказывается быстрее на 3.6 %.

Что касается противостояния Ryzen 7 7700X и Ryzen 7 5800X, то представитель архитектуры Zen 4 в однопоточном и многопоточном подтестах оказывается производительнее модели на базе Zen 3 на 23.3 и 32.1 % соответственно.

Впрочем, решающим фактором может стать цена: исходя из имеющихся данных, рекомендованная стоимость Ryzen 7 7700X не превысит $300, в то время как при сохранении подхода к ценообразованию «синей команды» MSRP модели Core i7-13700K, вероятнее всего, покорит планку в $400, что косвенно подтвердил один из ритейлеров, опубликовавший предварительные ценники для ряда процессоров Core 13-го поколения.

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Необходимо отметить, что в исследованиях принимали участие инженерные образцы CPU, поэтому от финальных моделей, которые поступят в продажу уже через несколько недель, можно ожидать более весомых свершений.