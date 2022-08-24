Пока рядовые пользователи с нетерпением ожидают скоро появления в продаже настольных процессоров AMD Ryzen 7000, некоторые энтузиасты, тем или иным образом раздобыв заветные модели CPU, уже вовсю их тестируют: так, один из специалистов поделился результатами теста одной из предстоящих новинок в популярном бенчмарке Cinebench R20, опубликовав видео на онлайн-площадке Bilibili, что не скрылось от «зоркого глаза» энтузиаста под ником HXL.
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Источник изображения: Wccftech
Согласно представленному изображению, настольный процессор AMD Ryzen 7 7700X, имеющий в своём распоряжении 8 ядер/16 потоков, функционирующих на частоте 4.5 ГГц, в однопоточной дисциплине Cinebench R20 смог набрать 773 очка, а в многопоточной ему покорилась планка в 7701 балл, что помогло ему обогнать своего предшественника в лице 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 5800X на 23-24 и 25-26 % соответственно.
Источник изображения: Twitter, HXL, Bilibili, Extreme Player
Если сравнить достижения представителя семейства Raphael с возможностями модели из стана Intel равной «весовой категории» с точки зрения MSRP, а именно 10-ядерного 16-поточного Core i5-12600K, на старте продаж имеющего рекомендованный ценник в $300, то процессор «красной команды» обходит своего оппонента на 6-7 и 15-16 % в однопотоке и многопотоке соответственно.
Стоит учесть, что в «замерах» принимал участие инженерный образец с более низкими частотами, что, в свою очередь повлияло на конечный результат, в то время как от финальных моделей можно ожидать более высокого уровня быстродействия.
Ожидается, что AMD Ryzen 7 7700X, равно как и первые его «соплеменники», поступит в продажу в конце сентября, а рекомендованный ценник на 8-ядерную 16-поточную модель не превысит $300.