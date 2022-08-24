Кроме того, представитель Zen 4 превосходит своего оппонента из стана Intel.

Пока рядовые пользователи с нетерпением ожидают скоро появления в продаже настольных процессоров AMD Ryzen 7000, некоторые энтузиасты, тем или иным образом раздобыв заветные модели CPU, уже вовсю их тестируют: так, один из специалистов поделился результатами теста одной из предстоящих новинок в популярном бенчмарке Cinebench R20, опубликовав видео на онлайн-площадке Bilibili, что не скрылось от «зоркого глаза» энтузиаста под ником HXL.

реклама

Источник изображения: Wccftech

Согласно представленному изображению, настольный процессор AMD Ryzen 7 7700X, имеющий в своём распоряжении 8 ядер/16 потоков, функционирующих на частоте 4.5 ГГц, в однопоточной дисциплине Cinebench R20 смог набрать 773 очка, а в многопоточной ему покорилась планка в 7701 балл, что помогло ему обогнать своего предшественника в лице 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 5800X на 23-24 и 25-26 % соответственно.

Источник изображения: Twitter, HXL, Bilibili, Extreme Player

Если сравнить достижения представителя семейства Raphael с возможностями модели из стана Intel равной «весовой категории» с точки зрения MSRP, а именно 10-ядерного 16-поточного Core i5-12600K, на старте продаж имеющего рекомендованный ценник в $300, то процессор «красной команды» обходит своего оппонента на 6-7 и 15-16 % в однопотоке и многопотоке соответственно.

Стоит учесть, что в «замерах» принимал участие инженерный образец с более низкими частотами, что, в свою очередь повлияло на конечный результат, в то время как от финальных моделей можно ожидать более высокого уровня быстродействия.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ожидается, что AMD Ryzen 7 7700X, равно как и первые его «соплеменники», поступит в продажу в конце сентября, а рекомендованный ценник на 8-ядерную 16-поточную модель не превысит $300.