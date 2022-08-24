Похоже, придётся немного раскошелиться.

В преддверии неумолимо приближающегося дебюта десктопных процессоров Intel 13-го поколения, известных под кодовым именем Raptor Lake-S, один из канадских ритейлеров решил пополнить ассортимент своей продукции предстоящими новинками, на что указывает «сетевой детектив» под ником momomo_us.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно опубликованному изображению, флагманский 24-ядерный настольный процессор Intel Core i9-13900K, способный функционировать на максимальной частоте 5.8 ГГц и наделённый 36 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, и его «собрат» в лице Core i9-13900KF, имеющий аналогичные параметры, но лишённый графической подсистемы, оценены в 941 и 901 канадский доллар (около 43400 и 41600 рублей), 16-ядерные модели Core i7-13700K и Core i7-13700KF, работающие на частоте 5.4 ГГц в турборежиме и оснащённые 30 Мбайт L3-кэша, предлагаются за 663 и 626 канадских долларов (примерно 30600 и 28900 рублей), а ценники Core i5-13600K и Core i5-13600KF, имеющие в своём распоряжении 14 ядер с максимальной частотой 5.1 ГГц и 24 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, остановились на отметке в 461 и 424 канадских доллара (около 21300 и 19600 рублей).

Источник изображения: Twitter, momomo_us

В сравнении с ценами их предшественников предстоящие новинки предлагаются на 15-19 % дороже, однако стоит учесть, что стоимость представителей семейства Raptor Lake-S является предварительной, поэтому в обозримом будущем ценники могут претерпеть изменений.

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Ожидается, что официальный анонс десктопных процессоров Intel Core 13-го поколения состоится 27 сентября — именно в этот день широкая общественность и узнает более подробную информацию касательно предстоящих новинок.