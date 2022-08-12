Необычная модель для ценителей диковинок.

Представленное летом 2018 года новое поколение графических адаптеров серии GeForce RTX 20, поддерживающее «революционную» технологию трассировки лучей на аппаратном уровне, похоже, могло иметь несколько иное название: как сообщает ресурс VideoCardz, один из пользователей Reddit под ником ascendance22 поделился весьма занятными фотографиями, на которых красуется так и не вышедшая модель «зелёной команды».

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Как можно заметить, представленный на изображениях образец видеокарты GeForce GTX 2080 имеет нестандартное название (GTX вместо RTX), однако выглядит практически так же, как и вышедшая модель: видеокарта имеет оригинальный дизайн и эталонный кулер. Впрочем, «зоркий глаз» оверклокера может заметить отсутствие логотипа на передней и задней панели видеоадаптера.

Источник изображений: VideoCardz, Reddit, ascendance22

Источник отмечает, что подобную модель можно обнаружить и на онлайн-площадке eBay — один из продавцов просит за неё 360 долларов, добавляя, что использовал её для добычи криптовалют.

Источник изображений: VideoCardz, eBay

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Не менее интересен тот факт, что, несмотря на используемый брендинг GTX, данная модель всё же получила поддержку технологии трассировки лучей и DLSS, что в данный момент делает её единственной в своём роде — естественно, требовательные геймеры вряд ли заинтересуются устаревшей моделью, а вот для любителей необычного она может прийтись вполне по вкусу.