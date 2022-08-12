Представленное летом 2018 года новое поколение графических адаптеров серии GeForce RTX 20, поддерживающее «революционную» технологию трассировки лучей на аппаратном уровне, похоже, могло иметь несколько иное название: как сообщает ресурс VideoCardz, один из пользователей Reddit под ником ascendance22 поделился весьма занятными фотографиями, на которых красуется так и не вышедшая модель «зелёной команды».
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Как можно заметить, представленный на изображениях образец видеокарты GeForce GTX 2080 имеет нестандартное название (GTX вместо RTX), однако выглядит практически так же, как и вышедшая модель: видеокарта имеет оригинальный дизайн и эталонный кулер. Впрочем, «зоркий глаз» оверклокера может заметить отсутствие логотипа на передней и задней панели видеоадаптера.
Источник изображений: VideoCardz, Reddit, ascendance22
Источник отмечает, что подобную модель можно обнаружить и на онлайн-площадке eBay — один из продавцов просит за неё 360 долларов, добавляя, что использовал её для добычи криптовалют.
Источник изображений: VideoCardz, eBay
Не менее интересен тот факт, что, несмотря на используемый брендинг GTX, данная модель всё же получила поддержку технологии трассировки лучей и DLSS, что в данный момент делает её единственной в своём роде — естественно, требовательные геймеры вряд ли заинтересуются устаревшей моделью, а вот для любителей необычного она может прийтись вполне по вкусу.