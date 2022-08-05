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Геймеры научились включать трассировку лучей в Stray — производительность ощутимо страдает
Активация технологии не требует больших усилий.
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Набирающая всё большую популярность приключенческая игра Stray, главным героем которой является милый рыжий котик, путешествующий по открытому миру в стиле киберпанк, имела один, возможно весомый для некоторых геймеров, недостаток — игроки не могли насладиться красотами технологии трассировки лучей, но, как оказалось, такая функция в игровом приложении есть.

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Как сообщает ресурс DSOGaming, активация технологии весьма проста — необходимо лишь запустить игру с параметром «-dx12», после чего игрок сможет насладиться эффектами трассировки лучей, в том числе реалистичными отражениями, тенями и Ambient Occlusion.

Один из пользователей Reddit под ником speedtree даже решил поделиться великолепием «картинки» после активации технологии — действительно, разительные улучшения видны невооружённым глазом.

Источник изображений: DSOGaming, Reddit, speedtree

Не менее интересен тот факт, что возможность активации технологии трассировки лучей была «вшита» в Stray заранее, но по каким-то причинам доступ из меню игрового приложения не был реализован.

Впрочем, без «ложки дёгтя» тоже не обошлось: к сожалению, игра не поддерживает NVIDIA DLSS или AMD FSR 2.0, поэтому активация эффектов обходится весьма «дорого» — даже достаточно производительная GeForce RTX 3080 не смогла обеспечить стабильный показатель кадровой частоты в 60 fps при разрешении 1440p.

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Остаётся надеяться, что в ближайшем будущем разработчики Stray всё же вспомнят про «забытую» функцию и добавят возможность изменять параметры качества для эффектов трассировки лучей, а также добавят поддержку технологии масштабирования.

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