Дебют новинок должен состояться уже 15 сентября.

Неуклонно надвигающийся дебют настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 становится катализатором появления всё большего количества разного рода «утечек»: на сей раз «нарушителями спокойствия» стали специалисты ресурса Wccftech, в распоряжении которых оказались подробные технические характеристики предстоящих новинок.

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Источник изображения: VideoCardz, AMD

Как утверждает источник, первыми «на сцену» выйдут как минимум четыре представителя нового поколения — AMD Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X и Ryzen 9 7950X. Новинки, получившие кодовое имя Raphael, будут выпускаться по 5-нм технологическому процессу и станут первыми представителями новой архитектуры Zen 4 в десктопном сегменте.

Флагманская модель в лице AMD Ryzen 9 7950X сможет похвастаться наличием 16 ядер/32 потоков, способных функционировать на базовой частоте 4.5 ГГц с увеличением до впечатляющих 5.7 ГГц в максимальном режиме. Кроме того, объём L3-кэша новинки составит 64 Мбайт (по 32 Мбайт на каждый CCD-модуль), а L2-кэша — 16 Мбайт (по 1 Мбайт на 1 ядро).

Предтоповый AMD Ryzen 9 7900X получит 12 ядер/24 потока с частотной формулой 4.7/5.6 ГГц в базовом/максимальном режимах и 76 Мбайт кэш-памяти (64 Мбайт на долю L3 и 12 Мбайт — L2).

Процессор Ryzen 7 7700X обзаведётся 8 ядрами/16 потоками, а показатели его частот в номинальном/boost-режиме будут достигать значений в 4.5/5.4 ГГц. При этом объём кэш-памяти второго и третьего уровней составят 8 и 32 Мбайт соответственно. Вполне вероятно, что AMD будет позиционировать данную модель в качестве лучшего выбора для геймеров.

Наконец, наиболее доступный 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 7600X сможет функционировать на базовой частоте 4.7 ГГц с возможностью повышения вплоть до 5.3 ГГц при активности одного ядра. Кроме того, CPU получит 32 Мбайт L3- и 6 Мбайт L2-кэша.

Помимо упоминаемых выше моделей, в ближайшем будущем AMD может явить на суд широкой компьютерной общественности замену для Ryzen 7 5800X3D, которая получит память 3D V-Cache, но будет отличаться более «свежей» архитектурой.

Что касается уровня энергопотребления будущих новинок, то значения TDP для Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 7900X должны составить 170 Вт, а для Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X — 105 Вт.

Полагаясь на заявления представителей AMD, уровень быстродействия настольных процессоров Ryzen 7000 сможет весьма озадачить специалистов компании Intel: так, архитектура Zen 4 должна принести прибавку к IPC по сравнению с Zen 3 на 8-10 %, а повышенные частоты и значения TDP должны позволить увеличить уровень производительности более чем на 15 и 35 % в однопоточных и многопоточных задачах соответственно.

Не стоит также забывать, что представители семейства Raphael смогут похвастаться наличием поддержки модулей памяти типа DDR5 с технологией EXPO и устройств с интерфейсом PCIe 5.0

Впрочем, без «ложки дёгтя» тоже может не обойтись: по информации источника, повышать напряжение счастливым обладателям Ryzen 7000 стандартными способами будет невозможно.

Что касается ценников предстоящих новинок, то точных данных пока не имеется, однако, по мнению специалистов ресурса, рекомендованная стоимость Ryzen 9 7950X составит примерно $700, Ryzen 9 7900X и Ryzen 7 7700X — около $600 и $300 соответственно, а наиболее доступный Ryzen 5 7600X будет предлагаться за ~$200.

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Ожидается, что официальная информация из уст представителей AMD касательно характеристик процессоров Ryzen 7000 появится в конце текущего месяца, а именно 29 августа, в то время как в продаже новинки должны появиться 15 сентября.