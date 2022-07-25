Новинка может получить весьма привлекательный ценник.

Компания ASRock, известная широкому компьютерному сообществу в том числе благодаря широкому ассортименту продукции, продолжает радовать своих сторонников: на сей раз от «зоркого глаза» специалистов сайта Wccftech не смогла скрыться новая модель видеокарты Arc A380 с нестандартным дизайном, засветившаяся в видеоролике на азиатском ресурсе Bilibili, которая, возможно, скоро появится в продаже.

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Как можно заметить, новая модель ASRock Arc A380 получила кастомный дизайн и снабжена всего лишь одним вентилятором, хотя и требует два слота для установки. Кроме того, видеокарта оснащается достаточно простым алюминиевым радиатором, а также одним 8-контактным разъёмом для организации дополнительного питания, что намекает на более выдающиеся «аппетиты» новинки по сравнению с референсной моделью, требующей 75 Вт.

К сожалению, помимо демонстрации процесса установки видеоадаптера и его отображения в используемом энтузиастом программном обеспечении, какой-либо информации о технических характеристиках модели приведено не было, поэтому можно вспомнить лишь параметры референсной Intel Arc A380: видеокарта предназначена для нетребовательных геймеров и основана на графическом процессоре ACM-G11 с 8 Xe-ядрами «на борту», каждое из которых получило по 128 шейдерных блока, работающем на частоте 2450 МГц в максимальном режиме. Кроме того, новинка наделена 6 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 15,5 ГГц при 96-битной шине, что обеспечивает пропускную способность в 186 Гбайт/с.

Источник изображений: Wccftech, Bilibili

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Что касается рекомендованной стоимости данной модели Arc A380 от ASRock, то, по мнению источника, она не превысит планки в 1030 юаней (~8900 рублей).