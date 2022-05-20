Анонс новинки уже не за горами.

Похоже, загадочный чипсет AMD X670E, ставший «звездой» недавних слухов, действительно скоро предстанет пред взором широкой компьютерной общественности, по крайней мере, на это намекает находка специалистов ресурса VideoCardz: оказывается, компания ASRock разместила на своём официальном YouTube-канале изображение предстоящей материнской платы, основанной на новейшем чипсете.

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Источник изображения: VideoCardz, YouTube, ASRock

Исходя из описания к выходящему через 5 дней видео, материнская плата, представленная в превью, основана на топовом наборе системной логики X670E и относится к серии Taichi: как можно заметить, продукт может похвастаться массивной системой охлаждения и имеет в своём распоряжении два слота PCI Express x16, а также четыре разъёма для установки модулей оперативной памяти.

Как утверждает ASRock, специалисты компании плодотворно поработали над подсистемой питания новых продуктов, что в теории должно положительным образом сказаться на их разгонном потенциале.

Ожидается, что «премиальный» чипсет X670E предоставит поддержку интерфейса PCIe версии 5.0 не только для графических адаптеров, но и твердотельных накопителей, а также позволит устанавливать модули ОЗУ типа DDR5.

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Анонс новых материнских плат ASRock, судя по всему, состоится в рамках международной компьютерной выставки COMPUTEX 2022, стартующей через несколько дней: при этом новинки могут быть продемонстрированы как через 5 дней (когда запланирована трансляция представленного видео), так и чуть ранее.