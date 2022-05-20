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Появилось изображение платы ASRock на базе премиального чипсета X670E для процессоров Ryzen 7000
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Похоже, загадочный чипсет AMD X670E, ставший «звездой» недавних слухов, действительно скоро предстанет пред взором широкой компьютерной общественности, по крайней мере, на это намекает находка специалистов ресурса VideoCardz: оказывается, компания ASRock разместила на своём официальном YouTube-канале изображение предстоящей материнской платы, основанной на новейшем чипсете.

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Источник изображения: VideoCardz, YouTube, ASRock

Исходя из описания к выходящему через 5 дней видео, материнская плата, представленная в превью, основана на топовом наборе системной логики X670E и относится к серии Taichi: как можно заметить, продукт может похвастаться массивной системой охлаждения и имеет в своём распоряжении два слота PCI Express x16, а также четыре разъёма для установки модулей оперативной памяти.

Как утверждает ASRock, специалисты компании плодотворно поработали над подсистемой питания новых продуктов, что в теории должно положительным образом сказаться на их разгонном потенциале.

Ожидается, что «премиальный» чипсет X670E предоставит поддержку интерфейса PCIe версии 5.0 не только для графических адаптеров, но и твердотельных накопителей, а также позволит устанавливать модули ОЗУ типа DDR5.

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Анонс новых материнских плат ASRock, судя по всему, состоится в рамках международной компьютерной выставки COMPUTEX 2022, стартующей через несколько дней: при этом новинки могут быть продемонстрированы как через 5 дней (когда запланирована трансляция представленного видео), так и чуть ранее.

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#asrock #x670e
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