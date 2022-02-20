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Процессоры Intel 13-го поколения получат ощутимый прирост производительности и дадут бой AMD — инсайд
Преимущество над представителями Alder Lake может достигать 40 %.
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Буквально несколько дней назад Intel поведала широкому компьютерному сообществу очередную порцию информацию касательно своих будущих новинок, попутно продемонстрировав работоспособность 24-ядерной 32-поточной модели 13-го поколения, представляющей семейство Raptor Lake-S. При этом представители компании заявили о значительном приросте производительности, исчисляемом двузначными числами, однако точными данными, к сожалению, не поделились.

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Источник изображения: Wccftech

Впрочем, на помощь сообществу тут же пришли инсайдеры: как сообщает ресурс Wccftech, энтузиаст известного YouTube-канала Moore's Law is Dead утверждает, что уровень быстродействия процессоров Intel 13-го поколения будет весьма впечатляющим — сообщается о приросте в 8-15 и 30-40 % по сравнению с Alder Lake в разрезе одноядерной и многоядерной производительности соответственно.

Источник изображения: Wccftech, YouTube, Moore's Law is Dead

Что касается дат появления представителей семейства Raptor Lake пред взором компьютерной общественности, то временных промежутков несколько: по данным инсайдера, настольные процессоры Intel 13-го поколения появятся в третьем квартале текущего года, в то время как их мобильные «собратья» дебютируют лишь в четвёртом.

Кроме того, источник обмолвился и о периоде запуска их преемников, относящихся к семейству Meteor Lake — их дебют должен произойти спустя год или даже чуть ранее момента появления моделей Raptor Lake.

Исходя из имеющихся данных, настольные процессоры Intel семейства Raptor Lake-S станут идейными продолжателями моделей поколения Alder Lake-S, но в то же время получат ряд улучшений, в том числе увеличенное количество энергоэффективных ядер (до шестнадцати) при сохранении аналогичного числа производительных в максимальном исполнении (восемь), но с переходом на архитектуру Raptor Cove для последних.

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Таким образом, если данные окажутся верны, то процессоры Intel 13-го поколения будут конкурировать с моделями AMD серии Ryzen 7000 на базе архитектуры Zen 4, которые, судя по ряду «утечек», обзаведутся поддержкой оперативной памяти DDR5 и интерфейса PCIe 5.0, а также смогут похвастаться весьма ощутимым приростом количества исполняемых инструкций за такт (IPC), достигающим значения в 18 %.

#amd #intel #raptor lake #ryzen 7000
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Оставлю и я свой прогноз, слушайте: однопоточная производительность повысится до 80…150%, а многопоточная – до 300…400%. К Ванге не ходи, так и будет!
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Давай, давай, - новый сокет раз в год!! Где-то видел сравнение и прирост производительности за десяток лет, и сколько это стоит
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