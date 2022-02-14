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Процессоры AMD Ryzen 7000 (Zen 4) получат ощутимый прирост IPC и увеличение частоты — инсайд
Анонс новинок предрекают уже через пару месяцев.
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После выступления главы компании AMD Лизы Су (Lisa Su) в рамках международного мероприятия CES 2022 в начале января текущего года, приоткрывшего завесу тайны над некоторыми нюансами касательно характеристик и внешнего вида настольных процессоров Ryzen 7000, базирующихся на архитектуре Zen 4, споры об уровне производительности и иных нюансах будущих новинок вспыхнули с новой силой, а сегодня подлить «масла в огонь» решил энтузиаст под ником HXL, опубликовавший сообщение инсайдера getwinder форума Chiphell.

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Источник изображения: VideoCardz, AMD

Согласно данным источника, представители архитектуры Zen 4 смогут похвастаться ощутимым приростом количества исполняемых инструкций за такт (IPC), достигающим значения в 18 %, а частота будущих новинок в пике и при загрузке всех ядер возрастёт на 7.0 и 8.7 % соответственно.

Источник изображения: Twitter, HXL

Не менее интересен тот факт, что инсайдер пророчит анонс первых моделей на базе Zen 4 уже через пару месяцев, а именно в апреле текущего года, хотя недавние слухи указывали на появление новых CPU пред взором компьютерной общественности лишь в мае.

Впрочем, достаточно успешный дебют настольных процессоров Intel 12-го поколения, продемонстрировавших ряд весомых свершений в прикладных и игровых задачах, мог действительно заставить AMD форсировать события.

Естественно, к подобного рода информации необходимо относиться с известной долей скептицизма, дождавшись данных от официальных представителей AMD.

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Стоит напомнить, что согласно имеющейся информации, настольные процессоры AMD серии Ryzen 7000 будут выпускаться по 5-нм технологическому процессу и обретут поддержку оперативной памяти стандарта DDR5 и интерфейса PCIe версии 5.0, а также обзаведутся новым процессорным разъёмом Socket AM5 типа LGA с 1718 контактами «на борту». Кроме того, новинки получат достаточно необычную теплораспределительную крышку с вырезами по бокам.

#amd #zen 4 #ryzen 7000
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