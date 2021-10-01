Флагманская модель замечена в Китае.

Пока компьютерное сообщество лишь ожидает скорого запуска настольных процессоров Intel 12-го поколения, предстоящие новинки уже доступны к покупке на одной из азиатских площадок, о чём заметил энтузиаст под ником YuuKi_AnS, сообщает ресурс Tom's Hardware.

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Как информирует источник, один из продавцов онлайн-площадки Taobao предлагает приобрести инженерный образец Core i9-12900K второй ревизии (ES2), характеристики которого весьма близки к параметрам финальных экземпляров: сообщается о наличии 16 ядер с конфигурацией «8 производительных + 8 энергоэффективных ядер», возможности функционирования CPU в частотном диапазоне от 4,0 до 5,0 ГГц, а также о поддержке интерфейса PCIe 5.0.

Источник изображений: Tom's Hardware, Taobao

Что касается стоимости Core i9-12900K (ES2), то продавец оценил представленный образец в 4500 юаней (около 51 000 рублей), что на фоне предварительной стоимости флагманской модели в ряде магазинов (от $600 до $700) для нетерпеливых энтузиастов может показаться весьма неплохим предложением. Впрочем, без материнской платы с разъёмом LGA 1700 заставить функционировать данный процессор, естественно, не удастся, а подобную плату даже по неофициальным каналам найти весьма проблематично.

Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, настольный процессор Core i9-12900K сможет функционировать на максимальной частоте в 5,3 ГГц и получит 30 Мбайт кэш-памяти третьего уровня. Флагманская модель уже несколько раз появлялась в ряде популярных бенчмарков, в том числе CPU-Z, Geekbench 5, Cinebench R23 и R20, и смогла удивить уровнем однопоточной производительности.

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Исходя из недавней «утечки», официальный анонс настольных процессоров Intel семейства Alder Lake-S состоится в конце октября, в то время как появления на прилавках магазинов придётся подождать до 4 ноября.