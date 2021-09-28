Но уступил в многопоточной дисциплине.

Пока Intel лишь готовится явить миру очередное поколение своих настольных процессоров, известных под кодовым именем Alder Lake-S, разного рода инсайдеры и энтузиасты продолжают делиться с общественностью результатами тестов ещё не вышедших новинок: на сей раз «нарушителем спокойствия» стал «сетевой детектив» под ником HXL, раздобывший данные, иллюстрирующие достижения флагманской модели в тестовом пакете CPU-Z.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Согласно представленной информации, топовый десктопный процессор Intel Core i9-12900K, располагающий 24 потоками и функционирующий на стандартных частотах, в однопоточной дисциплине смог заполучить 802.9 балла, обогнав своего конкурента из стана AMD в лице Ryzen 9 5950X на 23.9 %, а в многопоточном состязании сумел завоевать 10719.6 очка, отстав от своего соперника, оснащённого 16 ядрами/32 потоками, на 10.0 %.

Источник изображения: Twitter, HXL

Стоит отметить, что в разрезе однопоточной производительности флагман новой линейки демонстрирует впечатляющие результаты, о чём свидетельствуют не только представленные результаты теста, но и недавние достижения новинки в популярных бенчмарках Cinebench и Geekbench.

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Необходимо напомнить, что системы на базе настольных процессоров Intel 12-го поколения и материнских плат, основанных на наборе системной логики Z690, наделены поддержкой оперативной памяти типа DDR5, что, судя по всему, даёт некоторую прибавку к уровню производительности по сравнению с предшественниками и соперниками, лишёнными данного нововведения.