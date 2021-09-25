На фоне своего предшественника флагман семейства Alder Lake-S тоже смотрится весьма неплохо.

Несмотря на то, что на прилавках магазинов настольные процессоры Intel 12-го поколения появятся только через несколько недель, некоторые счастливчики уже вовсю тестируют ещё не вышедшие новинки: так, несколько часов назад в сети появились данные касательно уровня производительности Core i9-12900K в тестовом пакете Cinebench версий R20 и R23, а уже сейчас один из энтузиастов поделился результатами тестов топовой модели на страницах форума Chiphell.

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Источник изображения: VideoCardz

Согласно представленным данным, флагманский настольный процессор Intel Core i9-12900K, наделённый 16 ядрами/24 потоками, в однопоточном подтесте популярного бенчмарка Cinebench R23 смог набрать около 2060 очков, подтвердив результаты недавнего теста, а в однопоточной дисциплине тестового пакета Geekbench 5 заполучил ~2000 баллов.

Источник изображений: kiteee, Chiphell

Если провести сравнительный анализ уровня производительности Core i9-12900K с достижениями его соперника из стана AMD в лице флагманского Ryzen 9 5950X, можно отметить, что преимущество новинки над конкурентом в Cinebench R23 составляет ~22 %, в то время как в Geekbench 5 модель от Intel оказывается быстрее в среднем на 18 %.

На фоне своего предшественника, Core i9-11900K, новинка также выглядит весьма солидно: в тесте Cinebench R23 новая модель обходит представителя семейства Rocket Lake-S на ~21 %, а в бенчмарке Geekbench 5 – в среднем на 8 %.

Ожидается, что анонс настольных процессоров Intel 12-го поколения и материнских плат на базе чипсета Z690 состоится в конце октября, в то время как появления новинок в розничной продаже следует ожидать не ранее середины ноября.